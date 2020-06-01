25 депутатов-миллионеров арендуют жилье за счет бюджета
19 депутатов от фракции "Слуга народа", чье состояние превышает миллион гривен, арендуют жилье за счет бюджета.
Об этом говорится в исследование Комитета избирателей Украины, передает RegioNews.
Всего в апреле 2020 года компенсацию из бюджета на аренду жилья получили 52 народных депутата, 25 из них являются миллионерами по данным деклараций о доходах.
В "Комитете избирателей Украины" отмечают, что большинство депутатов-миллионеров, которые арендуют жилье за бюджетные средства - это члены фракции "Слуга народа":
- Александр Трухин - задекларировал 21,7 млн. грн.
- Артем Кунаев - 9,9 млн. грн.
- Степан Чернявский - 9,6 млн. грн.
- Павел Якименко - 9,4 млн. грн.
- Александр Салийчук - 8,6 млн. грн.
- Евгений Петруняк - 7 млн. грн.
- Алексей Ковалев - 6,9 млн. грн.
- Федор Вениславский - 6,8 млн. грн.
- Богдан Торохтий - 6,4 млн. грн.
- Андрей Костин - 4, 8 млн. грн.
- Александр Аликсийчук - 4,3 млн. грн.
- Геннадий Касай - 4,1 млн. грн.
- Александр Горобец - 2,9 млн. грн.
- Анна Личман - 2,6 млн. грн.
- Артем Черноморов - 2,5 млн. грн.
- Максим Зуев - 2 млн. Грн.
- Эдуард Прощук - 1,9 млн. грн.
- Дмитрий Налетов - 1,6 млн. грн.
- Елена Копанчук - 1,2 млн. грн.
Если учесть средства, одолженные третьим лицам (332 тыс. долларов), в этот список можно защитать нардепа Максима Бужанского ("Слуга народа").
В ТОП 5 самых богатых депутатов, которые арендуют жилье, попали также Анатолий Урбанский из группы "За будущее" (19,7 млн. грн..) и Олег Мейдич с ВО "Батькивщина" (9,8 млн. грн.).
Указанные цифры показывают, что каждый второй депутат, получает компенсацию на аренду жилья, является миллионером. Это означает, что такие депутаты могли бы самостоятельно оплачивать проживание в г.. Киеве без получения бюджетных средств", - говорится в сообщении.
В "Комитете избирателей Украины" отмечают, что согласно Закону "О статусе народного депутата Украины", право на получение компенсации имеют депутаты, которые "не обеспечены жильем в городе Киеве, и место их проживания, в соответствии с их регистрацией, находится на расстоянии более 30 км от границ города".
Напомним, ранее сообщалось, что свои декларации показали президент Украины Владимир Зеленский, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и спикер парламента Дмитрий Разумков.
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