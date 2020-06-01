Никакого жилья, только автомобиль Lexus: харьковский нардеп от "Слуги народа" подал декларацию
Электронную декларацию по 2019 год подал харьковский народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Одарченко, в которой не задекларировал обслуживающий кооператив.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на электронную декларацию.
Согласно декларации, депутат и ни один из членов его семьи не владеют и не арендуют никакого жилья. Нардеп владеет лишь автомобилем Lexus ES 300H (год выпуска – 2013). Подавая декларацию кандидата в нардепы по 2018 год, Одарченко декларировал два автомобиля Lexus ES 300H и GS 300. Последний из этих автомобилей в 2019 году он продал за 48 тысяч грн.
в Течение 2019 года Одарченко получил следующий доход: зарплата по основному месту работы в Харьковском государственном университете питания и торговли – 122,2 тыс. грн, доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав – 9,5 тыс. грн, доход от отчуждения движимого имущества (автомобиль Lexus GS 300) – 48 тыс. грн, зарплата по основному месту работы в Верховной Раде – 142,5 тыс. грн, ссуда, полученная 16 сентября 2019 года от матери – 2,97 млн грн, материальное благо от партии "Слуга народа" – 22,3 тыс. грн, возмещение расходов на осуществление депутатской деятельности – 111,6 тыс. грн.
Среди финансовых обязательств он указал заем в 2,97 млн грн и долг по кредитной карте – 203,4 тыс. грн. Никаких сбережений нардеп не указал.
Согласно открытых источников, Одарченко остается в перечне учредителей обслуживающего кооператива "Гаражно-строительный кооператив "Горизонт Плюс". Однако это не указано в декларации.
В 2018 году нардеп был конечным бенефициаром и владел корпоративными правами в 11 предприятиях – ООО "Градиент Инвест", ООО "Камерон Плюс", ООО "Микелон", ЧП "АМД-Харьков", ЧП "АНД-Харьков", ЧП "СРМ-Харьков", ЧП "СРМ-Харьков-II", ООО "Дармера", ООО "Биконт", ООО "Форсайт Плюс", ООО "Коммерсона".
В перечень учредителей и бенефициаров этих предприятий в течение последнего года вместо нардепа Одарченко вошел его отец Николай Семенович Одарченко.
Напомним, ранее сообщалось, что свои декларации показали президент Украины Владимир Зеленский, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и спикер парламента Дмитрий Разумков.
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