"Слуга народа" определит кандидата в мэры Киева через праймериз
Народные депутаты от фракции "Слуга народа" провели сбор подписей под обращением к президенту с просьбой провести праймериз среди потенциальных кандидатов в мэры Киева.
Об этом в Telegram сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура, передает RegioNews.
С коллегами по фракции подписали обращение к лидеру нашей партии, президенту Владимиру Зеленскому. С просьбой провести внутренний праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева максимально открыто и прозрачно", - написал Качура.
Он также обнародовал обращение к президенту, под которым подписались несколько десятков депутатов от "Слуги народа".
Все чаще в средствах массовой информации появляются сообщения о том, что против нынешних глав городов, а среди них и против Киевского городского головы Виталия Кличко, от политической партии "Слуга народа" планируют кулуарно выдвинуть "технических" кандидатов, которые не будут иметь шансов на победу в местных выборах", - говорится в письме к Зеленскому.
Поэтому во избежание обвинений в фальсификациях, манипуляциях и договоренностях с коррумпированными элитами, депутаты хотят провести объективные внутрипартийные выборы.
По их мнению, они позволят партии выдвинуть наиболее достойных и профессиональных кандидатов.
"Слуги народа" просят президента провести такую же процедуру относительно других городов областного значения.
Напомним, представители партии "Слуга народа” будут баллотироваться в каждом городе во время местных выборов.
Центральная избирательная комиссия позволила голосовать на местных выборах по месту фактического проживания граждан.
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