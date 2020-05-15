Херсонские СМИ заявили о возможной отставке главы ОГА Гусева
На заседании Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования приняли решение о целесообразности разъединения Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.
Об этом сообщил в Facebook глава комитета Олег Бондаренко, передает RegioNews.
По его словам, в заседании комитета приняли участие представители министерства и общественных организаций.
Отметим, что в 2019 году Кабмин объединил Министерство энергетики и угольной промышленности Министерства экологии и природных ресурсов.
В то же время, по информации херсонских СМИ, главой нового Министерства устойчивого развития, которое появится после разделения, станет нынешний глава Херсонской ОГА Юрий Гусев. Сообщается, что решение лоббируют глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и Михеил Саакашвили.
Ранее сообщалось, что Гусев назначил нового руководителя аппарата Херсонской ОГА.
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