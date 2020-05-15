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15 мая 2020, 11:35 17

Херсонские СМИ заявили о возможной отставке главы ОГА Гусева

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15 мая 2020, 11:35 17
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Есть информация, что руководитель Херсонской области возглавит новое министерство
Фото: Facebook
Есть информация, что руководитель Херсонской области возглавит новое министерство

На заседании Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования приняли решение о целесообразности разъединения Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Об этом сообщил в Facebook глава комитета Олег Бондаренко, передает RegioNews.

По его словам, в заседании комитета приняли участие представители министерства и общественных организаций.

Отметим, что в 2019 году Кабмин объединил Министерство энергетики и угольной промышленности Министерства экологии и природных ресурсов.

В то же время, по информации херсонских СМИ, главой нового Министерства устойчивого развития, которое появится после разделения, станет нынешний глава Херсонской ОГА Юрий Гусев. Сообщается, что решение лоббируют глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и Михеил Саакашвили.

Ранее сообщалось, что Гусев назначил нового руководителя аппарата Херсонской ОГА.


увольнение Херсонская ОГА отставка Гусев Юрий Министерство
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