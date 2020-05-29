Закарпатская область восстанавливает работу транспорта и ослабляет карантин

В отдельных районах области карантинные мероприятия будут действовать без изменений

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В отдельных районах области карантинные мероприятия будут действовать без изменений

В Закарпатской области комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение об ослаблении карантина с 1 июня.

Об этом в Facebook сообщил председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров, передает RegioNews.

По его словам, количество новых случаев заболевания коронавирусом за последнюю неделю в области позволяет ослабить некоторые карантинные мероприятия.

С 1 июня в области будет разрешено регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки межобластного и международного значения, проведение спортивных мероприятий до 50 человек без зрителей, а также работу отелей.

Проведение религиозных мероприятий разрешат при участии не более одного человека на 10 квадратных метров площади, а также работу учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров кроме проведения групповых занятий.

При благоприятной ситуации, работа детсадов может начаться с 8 июня. Однако ослабление противоэпидемических мероприятий не применяется на территории карантинных зон, устанавливаемых на территории области.

Он добавил, что остается обязательным ношение масок и средств защиты, соблюдение социальной дистанции и проведение дезинфекции.

Напомним, Кабинет министров обнародовал постановление об открытии еще 66 пунктов пропуска на границе с Молдовой и странами Евросоюза.