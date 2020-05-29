09:29  29 мая
Коронавирус в Украине не спадает: за сутки обнаружили 429 новых случаев
12:34  29 мая
Мэр Броваров рассказал о возможных причинах утренней перестрелки
08:26  29 мая
Ситуация на Донбассе: украинские военные ранили четырех боевиков
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
29 мая 2020, 15:57 14

Закарпатская область восстанавливает работу транспорта и ослабляет карантин

Читайте також
українською мовою
29 мая 2020, 15:57 14
Читайте також українською мовою
В отдельных районах области карантинные мероприятия будут действовать без изменений
Фото: flickr
В отдельных районах области карантинные мероприятия будут действовать без изменений

В Закарпатской области комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение об ослаблении карантина с 1 июня.

Об этом в Facebook сообщил председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров, передает RegioNews.

По его словам, количество новых случаев заболевания коронавирусом за последнюю неделю в области позволяет ослабить некоторые карантинные мероприятия.

С 1 июня в области будет разрешено регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки межобластного и международного значения, проведение спортивных мероприятий до 50 человек без зрителей, а также работу отелей.

Проведение религиозных мероприятий разрешат при участии не более одного человека на 10 квадратных метров площади, а также работу учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров кроме проведения групповых занятий.

При благоприятной ситуации, работа детсадов может начаться с 8 июня. Однако ослабление противоэпидемических мероприятий не применяется на территории карантинных зон, устанавливаемых на территории области.

Он добавил, что остается обязательным ношение масок и средств защиты, соблюдение социальной дистанции и проведение дезинфекции.

Напомним, Кабинет министров обнародовал постановление об открытии еще 66 пунктов пропуска на границе с Молдовой и странами Евросоюза.


Кабмин карантин Закарпатье ОГА
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Туристам разрешили посещать Чернобыльскую зону отчуждения
29 мая 2020, 15:42
Украина получит транш от МВФ 6 июня - Шмыгаль
29 мая 2020, 14:57
Минздрав разработает альтернативную стратегию борьбы с коронавирусом -Ляшко
29 мая 2020, 12:06
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
28 мая 2020, 21:50
Разделение оппозиционной платформы. Как Бойко и Левочкин хотят избавиться от Медведчука
25 мая 2020, 13:00
В "подарок" Зеленскому: Надежда Савченко дала интервью российскому ТВ
24 мая 2020, 14:56
Изгнание Балог из Мукачево, или Поможет ли Петрову доение овец
26 мая 2020, 14:00
"У президента на меня была собрана довольно большая папка": глава Кировоградщины о собеседовании у Зеленского
27 мая 2020, 12:00
Кучер против харьковских медиков: кто ответит за вспышку COVID-19 в регионе
28 мая 2020, 13:15
Последние Популярные
Иван Галунга
Юрий Бутусов
Павел Казарин
Все блоги »
Время ЧЕ – возмездие или политическая конкуренция: в Полтаве начались "посадки"
29 мая 2020, 13:00
Сын президента и экс-помощник депутата: кому принадлежат автовокзалы Ивано-Франковской области
28 мая 2020, 17:00
Все публикации »
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
29 мая 2020, 09:45
Ермак, бандит и четыре губернатора в LIFTе, – НеПогода
22 мая 2020, 18:36
Метроном ко дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
18 мая 2020, 12:00
Все видео »
Сухомлин Сергей
Городской голова Житомира
Володин Василий
Кандидат на должность главы Киевской областной государственной администрации
Хомко Владимир
Городской голова Ровно
Все досье »