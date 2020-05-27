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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
27 мая 2020, 14:52 9

Кабмин разделил Минэкоэнерго на два

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27 мая 2020, 14:52 9
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В Украине создадут Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов
Фото: Украинская правда
В Украине создадут Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов

Кабинет министров переименовал Министерство энергетики и защиты окружающей среды в Министерство энергетики и постановил образовать Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Соответствующее решение приняли на заседании правительства сегодня, 27 мая, со сроком доработки - один день, пишет RegioNews.

Институционная способность действующего министерства делает невозможным надлежащий уровень формирования и реализации государственной политики, а также приводит к внутренней несогласованности и возникновению конфликта интересов", - сообщила в.о главы Минэкоэнерго Ольга Буславец.

Денис Шмигаль сообщил, что в ближайшее время назначат исполняющего обязанности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Напомним, на днях премьер-министр анонсировал разделение Минэкоэнерго на два ведомства. Также в СМИ появилась информация о том, что министром защиты окружающей среды планируют назначить председателя Херсонской Ога Юрия Гусева.


Министерство Кабмин правительство министр экология энергетика Денис Шмыгаль
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