Кабмин разделил Минэкоэнерго на два
Кабинет министров переименовал Министерство энергетики и защиты окружающей среды в Министерство энергетики и постановил образовать Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.
Соответствующее решение приняли на заседании правительства сегодня, 27 мая, со сроком доработки - один день, пишет RegioNews.
Институционная способность действующего министерства делает невозможным надлежащий уровень формирования и реализации государственной политики, а также приводит к внутренней несогласованности и возникновению конфликта интересов", - сообщила в.о главы Минэкоэнерго Ольга Буславец.
Денис Шмигаль сообщил, что в ближайшее время назначат исполняющего обязанности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов.
Напомним, на днях премьер-министр анонсировал разделение Минэкоэнерго на два ведомства. Также в СМИ появилась информация о том, что министром защиты окружающей среды планируют назначить председателя Херсонской Ога Юрия Гусева.
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