Кабмин разделил Минэкоэнерго на два

В Украине создадут Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов

Фото: Украинская правда

В Украине создадут Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов

Кабинет министров переименовал Министерство энергетики и защиты окружающей среды в Министерство энергетики и постановил образовать Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Соответствующее решение приняли на заседании правительства сегодня, 27 мая, со сроком доработки - один день, пишет RegioNews.

Институционная способность действующего министерства делает невозможным надлежащий уровень формирования и реализации государственной политики, а также приводит к внутренней несогласованности и возникновению конфликта интересов", - сообщила в.о главы Минэкоэнерго Ольга Буславец.

Денис Шмигаль сообщил, что в ближайшее время назначат исполняющего обязанности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Напомним, на днях премьер-министр анонсировал разделение Минэкоэнерго на два ведомства. Также в СМИ появилась информация о том, что министром защиты окружающей среды планируют назначить председателя Херсонской Ога Юрия Гусева.