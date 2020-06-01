Новым начальником винницкой полиции стал Иван Ищенко

Ищенко работает в правоохранительных органах 18 лет

Ищенко работает в правоохранительных органах 18 лет

1 июня в Виннице представили нового руководителя Нацполіції в Винницкой области, бывшего заместителя начальника ГУНП в Одесской области – Ивана Ищенко.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Украины.

Согласно декларации, Иван Ищенко проживает в Одессе и не имеет ни собственного жилья, ни машины.

Мужчина вместе с семьей арендует одесскую квартиру у гражданки Украины Натальи Парневи. Также Ищенко имеет право пользоваться одесской квартирой тещи, в связи с регистрацией места жительства.

В собственности новоназначенного начальника Винницкой полиции в селе Елизаветовка Одесской области есть земельный участок площадью 2 га.

Иван Ищенко и его жена Кристина имеют право с 2018 года временно пользоваться AUDI Q3 2016 года выпуска. Машина является собственностью украинки Дианы Братиновой.

Ищенко задекларировал гараж в Одессе площадью 13.8 кв. м. Владелицей паркинге есть теща – Ольга Мустяцэ.

За год работы в ГУНП в Одесской области Иван Ищенко заработал 378,2 тысячи грн и 3,7 тысяч грн за преподавательскую деятельность в Одесском Государственном университете внутренних дел.

Его жена является главной специалисткой инспекции по благоустройству территории города и экологического контроля Одесского городского совета. На этой должности за год она заработала 135 тысяч грн. Еще 350 тысяч гривен она держит наличными.

Председатель Нацполіції Игорь Клименко представил нового руководителя полиции Винниччины Полицию Винницкой области возглавил Иван... Опубликовано Полиция Винницкой области Понедельник, 1 июня 2020 г.

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