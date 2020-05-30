Автопарк, квартиры и особняк под Киевом: спикер ВРУ Разумков подал свою декларацию

Спикер также успел дать в долг около 1 млн долларов

Фото: Украинская правда

Спикер также успел дать в долг около 1 млн долларов

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подал ежегодную декларацию. Совместно с женой они за 2019 год получили 5,9 млн гривен, что втрое больше, чем в 2018 году.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на декларацию Разумкова.

В документе спикер указал особняк на 500 квадратных метров под Киевом стоимостью почти 3 млн гривен, несколько земельных участков, квартиры в Киеве и области, а также недвижимость супруги в Николаеве и Черкасской области.

Помимо этого, у него есть целый автопарк машин: Toyota Land Cruiser 200 (2013 года), Toyota Camry (2012 года), Tesla Model S (2017 года) и BMW X5 (2016 года). Задекларированная стоимость автопарка - более 2 млн гривен, при этом стоимость первых двух авто не указана.

За 2019 год Разумков заработал в Раде около 178 тысяч гривен. Кроме того, спикер прошлом году получил 27,8 тысяч гривен от продажи электроэнергии по "зеленому" тарифу и 10,3 тысячи гривен соцпомощи от государства.

Жена Разумкова Юлия Чайка владеет компанией "Бизнесинвестбуд", имеет контрольный пакет в "Интеринвест XXI века" (кредитная организация) и треть в "Украинской политконсалтинговой группе". При этом доходы от бизнеса принесли супруге почти 4 млн гривен.

Наличными семья Разумкова хранит 165 тыс. долларов и более 900 тыс. гривен. На счетах в банках более 130 тыс. гривен и 1 325 евро.

Кроме того, 26,7 миллиона гривен украинский парламентарий занял человеку по имени Олег Галушко. Похожая сумма "займа третьему лицу", 26,5 миллиона, была указана и в предыдущей декларации Разумкова, но без отметки, кто именно получил от него деньги.

Напомним, ранее Юлия Тимошенко и ее адвокат получили от американской юрфирмы $11 миллионов.