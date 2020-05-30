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Нет ни дома, ни машины: Тимошенко показала свою декларацию за 2019 год
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30 мая 2020, 16:18 17

Нет ни дома, ни машины: Тимошенко показала свою декларацию за 2019 год

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30 мая 2020, 16:18 17
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Проживает лидер "Батькивщины" в орендованном у двоюродной сестры доме
Фото: facebook.com/yan.dobronosov
Проживает лидер "Батькивщины" в орендованном у двоюродной сестры доме

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко задекларировала за 2019 год чуть более 1 млн гривен доходов, в то время как ее муж - более 7 млн гривен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на декларацию политика.

Доходы Юлии Владимировны за отчетный период состояли из 618 тысяч гривен депутатской зарплаты, 461 тысячи гривен компенсации расходов, связанных с депутатскими полномочиями и 76 тысяч гривен процентов от вклада в государственном "Ощадбанке".

Доход ее супруга Александра состоял из 4,6 млн гривен прибыли от предпринимательской деятельности, 304 тысяч гривен дохода от иностранной компании Britico Product s.r.o (Прага, Чехия), а также страховых выплат и 2,24 млн гривен от продажи движимого имущества (вероятно речь идет о продаже машины).

На банковских счетах у Юлии Тимошенко имеется 729,544 тыс. гривен в Ощадбанке, а у супруга - 231,435 тыс. гривен и 1 доллар в "Мегабанке", а также 20,109 тыс. евро, 116,803 тыс. чешских крон и 20 долларов в RaiffeisenBank (Прага).

Наличными задекларированы: у Юлии Тимошенко - 290 тысяч гривен, у Александра - 420,8 тыс. долларов, 175,890 тыс. евро и 540 тыс. гривен.

Помимо этого, Юлия Тимошенко задекларировала обязательство компании Reid Collins & Tsai (США) выплатить ей 5,491 млн долларов компенсации за политические репрессии 2011-2014 годов.

Исходя из декларации, понятно, что у Юлии Владимировны нет ни своей машины, ни своего дома. Живет лидер "Батькивщины" в арендованном доме (588 кв. м) у своей двоюродной сестры Татьяны Шараповой в Козине Киевской области.

Также она пользуется 4 земельными участками: первый площадью 1 500 кв.м (под арендуемым у Шараповой домом) и еще три - 1 862 кв. м, 1 500 кв. м и 1 244 кв. м., которые принадлежат тёте Тимошенко, председателю Днепропетровской областной организации "Батьківщини", депутату Днепропетровского областного совета Антонине Ульяхиной и соседствуют с арендуемым домом.

Помимо прочего, депутат задекларировала ряд ювелирных изделий – сережек, колец, подвесок таких брендов как Mikimoto, Chanel, DinVan, Cartier, Chopard.

Напомним, ранее Юлия Тимошенко и ее адвокат получили от американской юрфирмы $11 миллионов.

Также свою декларацию показал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.


бизнес авто декларации Батькивщина парламент Юлия Тимошенко Дом
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