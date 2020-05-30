Более миллиона долларов доходов: президент Зеленский показал декларацию за год
Доходы президента Украины Владимира Зеленского и членов его семьи за 2019 год составили более 28,6 миллонов гривен.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на декларацию президента.
С доходов, полученных в 2019 году, семья Зеленского выплатила в бюджет налогов на сумму 3 миллиона 600 тысяч гривен.
В пресс-службе президента отмечают, что с мая 2019 Зеленский не занимается предпринимательской деятельностью и получает заработную плату исключительно в Государственном управлении делами. Сумма полученной им зарплаты с мая по декабрь 2019 составила 208 787 грн.
Также Зеленский задекларировал 4 миллиона 423 тысячи гривен, которые были получены от продажи недвижимого имущества в городе Киеве, на улице Большой Васильковской, принадлежавшее его жене.
Еще 3 миллиона 200 тысяч гривен президент получил за предоставление в аренду квартиры на территории Великобритании.
Помимо этого, его семья получила доходы в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа на 5,1 млн гривен и приобрела ОВГЗ на 5,2 млн гривен. Кроме того, доход от продажи корпоративных прав 12 компаний семье помощника президента Сергея Шефира составил 246 тысяч гривен.
В пресс-службе отметили, что еще весной 2019 года он избавился от акций компании Green Family LTD, а также всех четырех торговых марок, зарегистрированных в Российской Федерации. Также президент лишился корпоративных прав в иностранных компаниях Vilhar Holdings Limited и Aldorante Limited.
Среди прочего, Зеленский получил 5 миллионов 48 тысяч гривен роялти от использования торговых марок, которые зарегистрированы на него.
Речь идет о таких торговых марках, как "Вечерний квартал", "Рассмеши комика" и других - их стоимость по оценке международных аудиторов достигает 60 млн гривен.
Напомним, ранее сообщалось, что свои декларации показали лидер "Батькивщини" Юлия Тимошенко и спикер парламента Дмитрий Разумков.
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