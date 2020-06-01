Космическая отрасли в Украине: в Днепре установили новое оборудование для разработки космических аппаратов
Космическое предприятие Днепра приобрело в Германии новое оборудование для изготовления деталей космических аппаратов.
Об этом сообщает КБ "Южное" на странице Facebook, передает RegioNews.
Недавно КБ "Южное" приобрело оборудование нового поколения – станок ротационной вытяжки немецкой компании Leifeld Metal Spinning AG.
Новейший станок будет задействовано для изготовления осесимметричных тонкостенных изделий с высокими требованиями к точности и качеству поверхностей, таких как стенки и рубашки камер сгорания сопловых блоков двигателей.
Договор на приобретение и поставку нового оборудования был заключен предприятием еще в 2018 году без привлечения бюджетных средств, исключительно на деньги, заработанные в рамках исполнения международных коммерческих контрактов.
Дооснащение нового производственного участка и внедрение инновационных технологий обеспечит все промежуточные процессы, необходимые для создания и объединения всех компонентов конечного продукта при серийном или уникальном производстве корпусных деталей ракетно-космической техники.
Монтаж станка, обучение персонала, пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию будут проведены уже после завершения карантина.
Ранее сообщалось, Национальный центр управления и испытаний космических средств, Государственное космическое агентство Украины и Управления полиции на воде и воздушной поддержки договорились о'объединить усилия для раскрытия и предупреждения преступлений.
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