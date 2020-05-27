Кабмин согласовал назначение Василия Володина председателем Киевской ОГА
Кабинет министров согласовал назначение Василия Володина председателем Киевской областной государственной администрации.
Об этом шла речь на заседании правительства сегодня, 27 мая, пишет RegioNews.
Василий Володин с 12 марта был временно исполняющим обязанности главы ОГА, а до этого два месяца был заместителем тогдашнего председателя КОГА, а ныне министра развития общин и территорий Алексея Чернышева.
Справка:
Василий Володин, 41 год.
Окончил Львовский национальный университет имени Ивана Франко по специальности "Международные отношения", квалификация "Специалист по международным отношениям. Переводчик".
Работал менеджером внешнеэкономической деятельности частного предприятия "Укрфермерпостач", заместителем директора ООО "Торговый дом "Дивико" и ООО "Группа компаний "УКРАГРО" (по совместительству) в Киеве.
Был главным специалистом отдела по вопросам налогообложения управления по вопросам налогообложения и внешнеэкономической деятельности Департамента финансового законодательства Министерства юстиции Украины.
С 2006 по 2010 годы работал в Госагентстве Украины по инвестициям и инновациям. Занимал должности от заместителя начальника юридического управления — начальника отдела финансового законодательства и развития рынков капитала до директора юридического департамента Государственного агентства.
Распоряжением Кабмина от 28 ноября 2007 года Володина включен в состав госкомиссии по разработке предложений по совершенствованию управления инновационной сферой.
Приказом Госинвестиций от 17 мая 2010 года было включено в состав Межведомственной комиссии по подготовке инвестпроектов для реализации в реальном секторе экономики с привлечением финансовых механизмов банковских учреждений.
2010 стал заместителем генерального директора Государственного предприятия "Государственная инвестиционная компания", в 2011 — заместителем председателя Наблюдательного совета ПАО "Украинский банк реконструкции и развития".
2012 - 2019 - директор Департамента правового обеспечения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи информатизации.
Приказом НКРСИ от 1 декабря 2015 года №632 было включено в состав рабочей группы по вопросам внедрения системы мобильной связи четвертого поколения.
Распоряжением президента Петра Порошенко от 29 сентября 2016 года №255 / 2016 рп был включен в состав делегации Украины для участия в 26-м Конгрессе Всемирного почтового союза в Стамбуле (Турция).
Распоряжением Кабмина от 19 сентября 2018 года №659-р был включен в состав правительственной делегации для участия в Полномочной конференции Международного союза электросвязи в Дубае (ОАЭ).
До 20 декабря 2019 года — исполняющий обязанности генерального директора Государственного предприятия "Электронмаш".
С 20 декабря 2019 года — заместитель председателя Киевской областной государственной администрации.
Указом Президента Украины от 11 марта 2020 года № 76/2020 на Володина Василия Геннадьевича временно возложено исполнение обязанностей председателя Киевской областной государственной администрации.
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