Правительство уволило председателя Госгеокадастра
Кабинет министров Украины уволил Дениса Башлыка с должности Председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.
Соответствующее распоряжение размещено на правительственном портале, пишет RegioNews.
Уволить Башлыка Дениса Александровича с должности Председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра согласно части первой статьи 871Закону Украины "О государственной службе" (Прекращение государственной службы по инициативе субъекта назначения - ЭП)", - говорится в документе.
Временной и.о главы назначено Юлию Мороз, которая была первым заместителем Башлыка.
По информации "Экономической правды" на должность руководителя Госгеокадастра может быть назначен Олег Кулинич, который возглавлял Государственный комитет Украины по земельным ресурсам в 2008-2009 гг.
Как известно 27 ноября 2019 года Кабинет министров назначил председателем Госгеокадастра Дениса Башлыка и поручил ему провести проверку в ведомстве в течение месяца.
В декабре 2019-го руководителей и их заместителей главных управлений Госгеокадастра в областях и Киеве отстранили от выполнения должностных обязанностей для проведения комплексной проверки органа.
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