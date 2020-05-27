Кировоградщина получит меньше всех из Фонда регионального развития- глава ОГА Балонь

Кировоградская область больше всего пострадала от секвестра бюджета в Украине

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Кировоградская область больше всего пострадала от секвестра бюджета в Украине

Об этом Андрей Балонь рассказал в эксклюзивном интервью Regionews.

Глава Кировоградской ОГА сообщил, что из бюджета развития области не пришлось забирать средства, потому что область накопила излишки с прошлого года. Именно их и "переадресовали" на борьбу с коронавирусом.

Сложилась уникальная ситуация: те средства, что мы перераспределили - это были остатки и излишки с прошлого бюджета. Поэтому, фактически, мы не забрали ни копейки из бюджета развития. Но от секвестра госбюджета Кировоградская область пострадала больше всех в Украине. Например, финансирование из Государственного фонда регионального развития (ДФРР) сократили на львиную долю", - заметил Андрей Балонь.

Финанасирование Кировоградской области урезали со 132 до 85 млн. грн, и это наименьшая цифра среди всех областей Украины, резюмировал глава ОГА.

Полное интервью с главой Кировоградской ОГА Андреем Балонем читайте тут.