Кировоградщина получит меньше всех из Фонда регионального развития- глава ОГА Балонь
Глава Кировоградской облгосадминистрации Андрей Балонь подсчитал, что области урезали львиную долю финансирования из Государственного фонда регионального развития.
Об этом Андрей Балонь рассказал в эксклюзивном интервью Regionews.
Глава Кировоградской ОГА сообщил, что из бюджета развития области не пришлось забирать средства, потому что область накопила излишки с прошлого года. Именно их и "переадресовали" на борьбу с коронавирусом.
Сложилась уникальная ситуация: те средства, что мы перераспределили - это были остатки и излишки с прошлого бюджета. Поэтому, фактически, мы не забрали ни копейки из бюджета развития. Но от секвестра госбюджета Кировоградская область пострадала больше всех в Украине. Например, финансирование из Государственного фонда регионального развития (ДФРР) сократили на львиную долю", - заметил Андрей Балонь.
Финанасирование Кировоградской области урезали со 132 до 85 млн. грн, и это наименьшая цифра среди всех областей Украины, резюмировал глава ОГА.
Полное интервью с главой Кировоградской ОГА Андреем Балонем читайте тут.
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