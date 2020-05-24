Смерть нардепа Давыденко может быть связана с хищениями Аграрного фонда

Появляются новые версии гибели народного депутата Валерия Давыденко

Появляются новые версии гибели народного депутата Валерия Давыденко

Об этом говорится в материале издания "Страна", посвященном причинам смерти депутата, пишет RegioNews.

Нардеп Валерий Давиденко и его коллега по депутатской группе "Доверие" Борис Приходько фигурируют в уголовном деле о хищении средств Аграрного фонда в размере 2 млрд грн. Одна из версий трагедии - смерть Давыденко могла быть связана с этим уголовным производством.

Валерий Давиденко был большим аграрным бизнесменом. Он и его партнеры по Терра-банку (Юрий Колобов и Борис Приходько) во времена Януковича занимали серьезные должности. Колобов стал министром финансов, Приходько - первым заместителем главы Нацбанка, а сам Давиденко - заместителем министра аграрной политики.

После Майдана на всех троих завели уголовные дела. Колобов уехал в Испанию, где получил политическое убежище, а Приходько был задержан 31 июля 2014 по подозрению в хищении средств Аграрного фонда в размере 2 млрд грн. Тогда же по этому делу проходил и Давыденко. Но подозреваемым он не стал. В 2014 году его избрали нардепом по мажоритарному округу в Черниговской области.

Дело против Приходько (он вышел из под ареста в декабре 2014 года) спустили на тормоза. Приходько, вместе с Давыденко, снова избрали по мажоритарным округам на Черниговщине на выборах в Раду в 2019 году.

Осенью прошлого года нардеп от "Слуги народа" (позже исключенный из фракции) Антон Поляков обвинил тогдашнего главу Офиса президента Андрея Богдана и связаного с ним генпрокурора Рябошапку в лоббировании интересов Давыденко и Приходько и в защите их от уголовных дел.

Поэтому одной из версий мотивов самоубийства (или убийства) нардепа, которая обсуждается в СМИ, есть предположение, что после ухода Богдана и Рябошапки, Давыденко остался без "крыши" и расследование уголовных дел по Аграрному фонду могло теперь активизироваться.

В то же время, источники в окружении самого Давыденко эту версию отвергают.

Никаких движений по этому делу ... в отношении Давыденко не было. Последний раз его вызывали на допрос полтора-два года назад... С Богданом он знаком, но близких отношений не имел. В деле о Аграрный фонд он никогда не проходил как подозреваемый, хотя в 2014 году его активно к этому делу пришивали. Но даже тогда, когда была реальная угроза ареста, Валерий действовал четко... без паники. И уж тем более, он не паниковал бы сейчас", - сказал источник.

Давиденко был владельцем крупной аграрной компании в Черниговской области. В активах его ближайших родственников находятся несколько фирм, пов'связанных с аграрным сектором. Несколько из них записаны на мать нардепа.

Напомним, вчера сообщалось, что в Киеве нашли мертвым нардепа Валерия Давиденко.

Полиция начала расследовать дело о гибели народного депутата Украины Валерия Давыденко по статье "убийство".

На смерть Давыденко отреагировали спикер Верховной Рады Разумков и коллеги покойного по партии "Слуга народа".

Игорю Мосийчуку предлагают участие в досрочных выборах на округе погибшего Валерия Давыденко. Сам Мосийчук считает, что Давыденко убили.