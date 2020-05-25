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25 мая 2020, 08:56 18

В Киеве и Харькове открыли метрополитен

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25 мая 2020, 08:56 18
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Попасть в метро можно только при наличии маски или распиратора
Фото: из открытых источников
Попасть в метро можно только при наличии маски или распиратора

В Украине открыли метрополитен в Киеве и Харькове. В Днепре открытие подземки откладывается, поскольку до сих пор нет решения городской комиссии - ее должны получить в течение дня.

Об этом сообщает RegioNews.

Согласно требований Минздрава, все, кто находится в метро, должны носить маски или респираторы и придерживаться социальной дистанции.

Для пассажиров метро будут действовать следующие правила:

— на входе в помещение станций должны обеспечить санитарный контроль пассажиров. В случае выявления визуальных признаков острого респираторного заболевания — должны провести температурный скрининг,
— пассажиры должны быть в средствах индивидуальной защиты, а именно: в масках или респираторах,
— пассажиры должны соблюдать расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга в очередях в кассы, терминалы самообслуживания, на платформах и в вестибюлях.

Помимо этого, в метро не пустят, если у человека обнаружится температура тела выше 37,2 или он будет иметь признаки инфекционного заболевания.

По словам очевидцев, температуру в киевском метро на входе не проверяют, а полиция выдает маски тем у кого их нет. Однако, по заверениям самих полицейских, запас масок у них ограничен.

Вместо жетонов в кассах метрополитена продаются бумажные билеты с QR-кодом. На платформе нанесена разметка дистанции, а на колоннах - рекомендации использовать средства индивидуальной защиты.

В то же время, городской голова Харькова Геннадий Кернес призвал харьковчан соблюдать меры предосторожности.

"Карантин не отменен, а только ослаблен, и необходимость придерживаться санитарных норм в общественном транспорте, включая метро, - действует и сегодня", - акцентировал внимание горожан мэр Харькова Геннадий Кернес.

Как ранее сообщалось, наземный транспорт начал работать в Киеве еще с субботы, 23 мая. Также с 25 мая должны начать работу все рынки и ярмарки.


метро Киев транспорт Харьков Днепр
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