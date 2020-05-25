В Киеве и Харькове открыли метрополитен
В Украине открыли метрополитен в Киеве и Харькове. В Днепре открытие подземки откладывается, поскольку до сих пор нет решения городской комиссии - ее должны получить в течение дня.
Об этом сообщает RegioNews.
Согласно требований Минздрава, все, кто находится в метро, должны носить маски или респираторы и придерживаться социальной дистанции.
Для пассажиров метро будут действовать следующие правила:
— на входе в помещение станций должны обеспечить санитарный контроль пассажиров. В случае выявления визуальных признаков острого респираторного заболевания — должны провести температурный скрининг,
— пассажиры должны быть в средствах индивидуальной защиты, а именно: в масках или респираторах,
— пассажиры должны соблюдать расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга в очередях в кассы, терминалы самообслуживания, на платформах и в вестибюлях.
Помимо этого, в метро не пустят, если у человека обнаружится температура тела выше 37,2 или он будет иметь признаки инфекционного заболевания.
По словам очевидцев, температуру в киевском метро на входе не проверяют, а полиция выдает маски тем у кого их нет. Однако, по заверениям самих полицейских, запас масок у них ограничен.
Вместо жетонов в кассах метрополитена продаются бумажные билеты с QR-кодом. На платформе нанесена разметка дистанции, а на колоннах - рекомендации использовать средства индивидуальной защиты.
В то же время, городской голова Харькова Геннадий Кернес призвал харьковчан соблюдать меры предосторожности.
"Карантин не отменен, а только ослаблен, и необходимость придерживаться санитарных норм в общественном транспорте, включая метро, - действует и сегодня", - акцентировал внимание горожан мэр Харькова Геннадий Кернес.
Как ранее сообщалось, наземный транспорт начал работать в Киеве еще с субботы, 23 мая. Также с 25 мая должны начать работу все рынки и ярмарки.
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