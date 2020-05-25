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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
25 мая 2020, 14:55 44

Неизвестные избили заместителя главврача института рака в Киеве

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25 мая 2020, 14:55 44
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Инцидент связывают с коррупцией в учреждении
Фото: Facebook
Инцидент связывают с коррупцией в учреждении

Заместителя главного врача Института рака Анатолия Шудрака у хода в здание клиники избили неизвестные.

Об этом в Facebook сообщил главный врач Института рака Андрей Безносенко, передает RegioNews.

Он отметил, что нападение напоминает события марта этого года, когда на него также было совершено нападение.

Нападение точно напоминает нападение на меня - без слов, удары со спины, только в голову, не исключено с использованием кастета. Та и заказчики те же", - написал он.

Он добавил, что комиссия, в которую входит Шудрак, зафиксировала в институте недостаток материальных ценностей почти на 9 млн, а "карманного" директора уже нет для прикрытия злоупотреблений.

Никто не ожидал, что в 8 утра, когда пациенты и врачи входят в клинику, перед главным входом происходит нападение на врача, моего заместителя по хирургической части", - добавил Безносенко.

По словам Безносенко, Анатолий Шудрак - доктор медицинских наук, Заслуженный врач Украины и лауреат Государственной премии, в 2010-15 годах он работал главным военным хирургом Министерства обороны и почти год, с самого начала войны, провел в зоне АТО.

Как сообщила в Facebook пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, правоохранители уже открыли уголовное производство по факту нападения на Анатолия Шудрака.

Досудебное расследование будет осуществлять Голосеевское управление полиции, процессуальное руководство - Киевская местная прокуратура №1. По предварительным данным, нападавший был один. Медицинскую помощь пострадавшему оказывали на месте. Мотивы и обстоятельства совершения уголовного преступления устанавливаются", - рассказала она.

Напомним, 11 марта произошло нападение на главного врача Национального института рака Андрея Безносенко.


криминал Киев нападение Институт рака
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