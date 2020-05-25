Массовое убийство на Житомирщине: подозреваемому назначили психиатрическую экспертизу

Подозреваемый задержан, убийство практически доказано

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Подозреваемый задержан, убийство практически доказано

Как передает RegioNews, об этом заявил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

"Начать наш пресбрифинг я хочу с (комментария о) страшном событии, которое произошло в ночь с четверга на пятницу (22 мая - ред.), Об убийстве семи человек, что произошло в Попилнянському районе Житомирской области. Хочу сказать, что подозреваемый задержан, ему в ближайшее время будет назначена психиатрическая экспертиза", - сообщил Виталий Бунечко.

Также глава ОГА опроверг сведения о том, что убийство людей якобы связано с задержанием начальника полиции Попильнянского района, который ежемесячно брал взятки с предпринимателя Анатолия Захаренко.

Ранее сообщалось, что по данным следствия, 22 мая на берегу водоема, возле села Новоселица Попельнянского района, между арендатором пруда и его знакомыми возник конфликт. Во время конфликта арендатор пруда из охотничьего ружья смертельно ранил 7 человек, среди которых - бывшие участники Операции объединенных сил, военнослужащие Нацгвардии и волонтеры.

Напомним, в Житомире 23 мая суд принял решение относительно подозреваемого в убийстве 7 человек. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения денежного залога.