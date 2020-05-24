"Слуги народа" и Разумков отреагировали на смерть нардепа Давыденко

Коллеги покойного надеются на быстрое и объективное расследование дела

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Коллеги покойного надеются на быстрое и объективное расследование дела

Спикер парламента выразил соболезнования в связи со смертью нардепа и призвал полицию оперативно расследовать преступление.

Об этом сообщила пресс-служба Верховной рады Украины на странице в Facebook, пишет RegioNews.

Верховную Раду всколыхнула страшная весть о трагической смерти нашего коллеги по парламенту Валерия Давыденко... Расследование должно быть оперативным и максимально объективным, — написал спикер.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков выражает соболезнования в зв'в связи со смертью народного депутата Украины Валерия... Опубликовано Верховная Рада Украины Субота, 23 мая 2020 г.

Во фракции "Слуга народа" просят правоохранителей провести тщательное расследование.

Парламентарии призвали коллег из других политсил воздержаться от любых политических спекуляций и не выдвигать необоснованные версии до того, как силовики обнародуют результаты расследования.

Сегодня не стало нашего коллеги по парламенту – народного депутата Валерия Давыденко. Партия "Слуга Народа" выражает... Опубликовано Слуга Народа Суббота, 23 мая 2020 г.

Напомним, вчера сообщалось, что в Киеве нашли мертвым нардепа Валерия Давиденко.

Полиция начала расследовать дело о гибели народного депутата Украины Валерия Давыденко по статье "убийство".