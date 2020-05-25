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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
25 травня 2020, 16:16 18

У Києві попрощалися із загиблим нардепом Валерієм Давиденком

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25 травня 2020, 16:16 18
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Прощання відбулося в ритуальному залі лікарні "Феофанія"
Фото: страна.иа
Прощання відбулося в ритуальному залі лікарні "Феофанія"

У столичній лікарні Феофанія попрощалися з народним депутатом Валерієм Давиденком, який був знайдений мертвим з вогнепальним пораненням голови 23 травня.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Страна.иа.

Попрощатися приїхав глава парламенту Дмитро Разумков. Також приїхали депутати із Слуги народу і інших фракцій

Пресу всередину не пустили. Журналісти працювали біля воріт лікарні.

Завтра нардепа поховають в рідному місті Носівка Чернігівської області.

Нагадаємо, ввечері в суботу, 23 травня, у Києві знайшли застреленим нардепа Валерія Давиденка.

Поліція почала розслідувати справу про загибель народного депутата України Валерія Давиденко за статтею "вбивство". Правоохоронні органи розглядають кілька версій загибелі нардепа: самогубство, доведення до самогубства або замовне вбивство.

На смерть Давиденко відреагували спікер Верховної Ради Разумков та колеги покійного по партії "Слуга народу".

Ігорю Мосійчуку пропонують участь у дострокових виборах на окрузі загиблого Валерія Давиденко. Сам Мосійчук вважає, що Давиденко вбили.

з'явилася версія, що смерть Давиденко може бути пов'язана з великими розкраданнями в Аграрному фонді.


Київ убивство прощання нардеп
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