У Києві попрощалися із загиблим нардепом Валерієм Давиденком
У столичній лікарні Феофанія попрощалися з народним депутатом Валерієм Давиденком, який був знайдений мертвим з вогнепальним пораненням голови 23 травня.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Страна.иа.
Попрощатися приїхав глава парламенту Дмитро Разумков. Також приїхали депутати із Слуги народу і інших фракцій
Пресу всередину не пустили. Журналісти працювали біля воріт лікарні.
Завтра нардепа поховають в рідному місті Носівка Чернігівської області.
Нагадаємо, ввечері в суботу, 23 травня, у Києві знайшли застреленим нардепа Валерія Давиденка.
Поліція почала розслідувати справу про загибель народного депутата України Валерія Давиденко за статтею "вбивство". Правоохоронні органи розглядають кілька версій загибелі нардепа: самогубство, доведення до самогубства або замовне вбивство.
На смерть Давиденко відреагували спікер Верховної Ради Разумков та колеги покійного по партії "Слуга народу".
Ігорю Мосійчуку пропонують участь у дострокових виборах на окрузі загиблого Валерія Давиденко. Сам Мосійчук вважає, що Давиденко вбили.
з'явилася версія, що смерть Давиденко може бути пов'язана з великими розкраданнями в Аграрному фонді.
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