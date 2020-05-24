Игорю Мосийчуку предлагают участвовать в досрочных выборах на округе погибшего Валерия Давыденко
Игорю Мосийчуку политологи и журналисты предлагают принять участие в досрочных выборах на округе, в котором победил Давыденко
Об этом Игорь Мосийчук написал на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.
Вчера и сегодня звонит ряд знакомых журналистов, политологов и экспертов и предлагают участвовать в досрочных выборах на 208 в/о где сейчас народным депутатом есть погибший Давиденко.
...считаю, что обсуждать выборы на 208 и/о еще даже не дождавшись похорон коллеги Давыденко как минимум аморально и цинично!" - написал Мосийчук.
Свое решение об участии в досрочных выборах в этом округе Мосийчук объявит после того, как ЦИК объявит о досрочной избирательной гонке.
Игорь Мосийчук сообщил также, что Валерия Давыденко убили и он не верит в версию самоубийства.
Вчера убили народного депутата Валерия Давыденко. Да, да именно убили! Для того, чтобы так утверждать у меня есть много аргументов и даже доказательств",-уверен Мосийчук.
Также Мосийчук написал, что из собственных источников ему известно, что полиция изъяла записи камер наблюдения на входе в офис где погиб Давыденко и утверждает, что в помещение, пользуясь электронным ключом кроме покойного и уборщицы никто не заходил.
Вчера убили народного депутата Валерия Давыденко. Да, да именно убили! Для того, чтобы так утверждать у меня есть много...Опубликовано Игорем Мосійчуком Воскресенье, 24 мая 2020 г.
Напомним, вчера сообщалось, что в Киеве нашли мертвым нардепа Валерия Давыденко.
Полиция начала расследовать дело о гибели народного депутата Украины Валерия Давыденко по статье "убийство".
На смерть Давыденко отреагировали спикер Верховной Рады разумков и коллеги покойного по партии "Слуга народа".
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