Лучшие ВУЗы мира: в рейтинг попали шесть украинских университетов
Шесть украинских университетов вошли в список лучших высших учебных заведений QS World University Rankings 2020.
Об этом свидетельствуют данные рейтинга, передает RegioNews.
В список лучших ВУЗов Украины вошли:
- Харьковский национальный университет им. В.Н.Каразина;
- Киевский национальный университет им. Т.Шевченко;
- Харьковский политехнический институт;
- Киевский политехнический институт им. Сикорского;
- Сумской государственный университет;
- Национальный университет "Львовская политехника".
В топ-5 ВУЗов вошли университеты Америки и один университет Великобритании. Лидером рейтинга стал Массачусетский технологический институт. На втором и третьем местах - Стэнфорд и Гарвард. Затем идет Оксфордский университет. Замыкает пятерку Калифорнийский технологический университет.
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