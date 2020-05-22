Лучшие ВУЗы мира: в рейтинг попали шесть украинских университетов

В мировой рейтинг попали лучшие учебные заведения Киева, Харькова, Львова и Сум

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В мировой рейтинг попали лучшие учебные заведения Киева, Харькова, Львова и Сум

Об этом свидетельствуют данные рейтинга, передает RegioNews.

В список лучших ВУЗов Украины вошли:

- Харьковский национальный университет им. В.Н.Каразина;

- Киевский национальный университет им. Т.Шевченко;

- Харьковский политехнический институт;

- Киевский политехнический институт им. Сикорского;

- Сумской государственный университет;

- Национальный университет "Львовская политехника".

В топ-5 ВУЗов вошли университеты Америки и один университет Великобритании. Лидером рейтинга стал Массачусетский технологический институт. На втором и третьем местах - Стэнфорд и Гарвард. Затем идет Оксфордский университет. Замыкает пятерку Калифорнийский технологический университет.

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