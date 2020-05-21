Кличко обещает, что тарифы на холодную воду будут расти

Платежеспособность киевлян снизилась из-за карантинных мероприятий

Фото: КГГА

Платежеспособность киевлян снизилась из-за карантинных мероприятий

Киевская городская власть опровергает информацию о том, что с 2021 года тарифы для киевлян на холодную воду и водоотвод возрастут на 19%.

Об этом мэр города Виталий Кличко заявил во время брифинга 21 мая, передает RegioNews.

По его словам, власти исключают возможность повышения тарифов и не позволят "Киевводоканалу" это сделать. Он настаивает на недопустимости повышения тарифов при снижении платежеспособности людей.

Мы не позволим поднять тарифы на холодную воду и водоотведение. В ситуации, когда Украина и Киев борются с пандемией, когда действуют ограничения, поднимать цену на жизненно необходимую услугу недопустимо", - сказал Кличко.

Он добавил, что цены на услуги формируются из объективных показателей, но нужно учитывать платежеспособность людей, которая снизилась из-за карантинных мероприятий.

Напомним, 19 мая стало известно, что "Киевводоканал" планирует повысить тарифы на поставку и отвод воды в 2021 году, в частности цены на холодную воду вырастут почти вдвое.

19 мая без горячей воды останутся дома районов Соломенка, Шулявка, Теремки, Осокорки и центра города.

14 мая в 2,6 тысячи домов столичных массивов Троещина, Лесной и Оболонь отключили горячую воду.