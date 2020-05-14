Местные выборы: кандидаты от "Слуги народа" будут баллотироваться в каждом городе

Сейчас в партии отбирают людей

Фото: Facebook Центральна виборча комісія - Central Election Commission of Ukraine

Сейчас в партии отбирают людей

Представители партии “Слуга народа” будут баллотироваться в каждом городе во время местных выборов.

Об этом в интервью "Апострофу” заявил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко, передает RegioNews .

Сейчас в президентской партии идет отбор кандидатов. Людей выбирают по ряду параметров, которые разрабатывали Министерство цифровой трансформации, Минрегионов и Офис президента. При этом чаще всего выбор падает на людей, которые не работали в политике. С кандидатами проводят беседы. А окончательное решение будет принимать президент Владимир Зеленский.

Отдельно Корниенко прокомментировал выборы в столице. Он подтвердил что кандидатуру народного депутата Николая Тищенко рассматривают в качестве кандидата в мэры Киева. Но "Слуга народа" рассматривает и другие варианты. В то же время в Офисе президента добавили что, скорее всего, выдвигать будут не Тищенко и даже не Александра Ткаченко, которого ранее также называли кандидатом в мэры Киева.

Напомним, местные выборы должны пройти в октябре этого года. Верховная Рада планирует до этого времени успеть внести ряд изменений в избирательный кодекс.