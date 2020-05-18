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Местные выборы: ЦИК разрешила голосовать не по месту прописки
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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
18 мая 2020, 18:21 2

Местные выборы: ЦИК разрешила голосовать не по месту прописки

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18 мая 2020, 18:21 2
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Решение вступит в силу 1 июля 2020 года
Фото: ЦИК
Решение вступит в силу 1 июля 2020 года

Центральная избирательная комиссия на заседании 18 мая проголосовала за новый порядок изменения избирательного адреса, что позволит голосовать на местных выборах по месту фактического проживания граждан.

За это решение проголосовали 16 членов комиссии, оно вступит в силу 1 июля.

По словам заместителя председателя ЦИК Сергея Дубовика, этот документ прошел большое обсуждение среди специалистов и представителей общественности.

Этот документ открывает возможности голосовать внутренне перемещенным лицам, делает их частью территориальных общин, где они фактически проживают. Мы учли почти все пожелания, сделали все, чтобы документ отвечал тем чаяния, которые сегодня есть у граждан - участвовать в местных делах", - сказал он.

Изменить адрес голосования можно будет с момента вступления этой процедуры в действие вплоть до пятого дня с начала избирательного процесса.

Как заявляют в Гражданской сети ОПОРА, которая была одним из инициаторов данного решения, все избиратели, которые хотят изменить свой избирательный адрес, должны планировать и быть готовыми сделать это в течение чуть более двух месяцев.

Изменить избирательный адрес можно будет с 1 июля по 9 сентября включительно.

Напомним, местные выборы должны пройти в октябре этого года. Верховная Рада планирует до этого времени успеть внести ряд изменений в избирательный кодекс.

Киевский городской глава Виталий Кличко заявил, что действительно ведет переговоры о создании политической силы с участием мэров других городов.


выборы голосование ЦИК Прописка
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