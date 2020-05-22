Ответственность за соблюдение карантина будут нести регионы - Шмыгаль

В Украине начал действовать адаптивный карантин, который продлится до 22 июня

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В Украине начал действовать адаптивный карантин, который продлится до 22 июня

Решение о смягчении или усилении карантина в областях отныне будут принимать региональные комиссии ТЭБ и ЧС

Ослабление ограничений, введенных в связи с коронавирусной инфекцией, будут действовать только в тех регионах, где позволяет эпидемическая ситуация.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмигаль написал на своей странице в Facebook.

Решение о смягчении или усилении карантина в областях отныне будут принимать региональные комиссии ТЭБ и ЧС при условии соблюдения трех целевых показателей", – подчеркнул Шмыгаль.

с Сегодняшнего дня Украина переходит к адаптивной модели карантина. Одновременно Правительство ослабляет общенациональные ограничительные... Опубликовано Денис Шмыгаль Четверг, 21 мая 2020 года.

Напомним, сегодня в тех регионах, где эпидемиологические показатели соответствуют установленным Минздравом критериям новых случаев заболевания коронавирусом (не более чем 12 на 100 тысяч населения), количества тестирований (не менее чем 12 на 100 тысяч населения) и наполненности койкомест (не более 50%) в больницах, восстанавливается работа общественного транспорта.

С 25 мая должна быть восстановлена работа метрополитена, а также детских садов.

С 22 мая в этих регионах разрешается проведение спортивных мероприятий до 50 человек и без зрителей, проведение религиозных мероприятий (не более одного человека на 10 квадратных метров), возобновляет работу городской (кроме метрополитена), пригородный и внутриобластной транспорт, разрешена деятельность гостиниц (без ресторанов).

Ряд областей, которые не соответствуют указанным критериям, не перешли на следующий этап смягчения карантина. Это, в частности, наиболее пострадавшая от коронавируса Черновицкая, а также Ровенская и Киевская области.

В целом же, по информации Минздрава по состоянию на 22 мая до выхода из первого этапа карантина не готовы 10 областей.

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