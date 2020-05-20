Верховная Рада отменила все заседания из-за вспышки коронавируса

Отменить заседания рекомендовал регламентный комитет

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Отменить заседания рекомендовал регламентный комитет

В связи со вспышкой COVID-19 в парламенте депутаты проголосовали за отмену пленарных заседаний до конца этой недели, они должны были состояться 21 и 22 мая.

Об этом говорится в постановлении Верховной Рады от 20 мая, передает RegioNews.

За проект постановления №3511 "О внесении изменений в календарный план проведения третьей сессии Верховной Рады Украины девятого созыва" проголосовали 311 депутатов.

Внести изменения в календарный план проведения третьей сессии ВРУ ... о работе Верховной Рады Украины в мае 2020 года, предусмотрев 21 и 22 мая работу в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах)", - говорится в постановлении.

19 мая стало известно, что народный депутат от фракции "Батькивщина" Олег Мейдич получил положительный результат теста на наличие коронавируса.

На пленарное заседание парламентом 20 мая не пришли депутаты от фракции "Батькивщина", они все пошли на самоизоляцию, а также пройдут тестирование на COVID-19.