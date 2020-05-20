"Батькивщина" уходит на самоизоляцию - заболел один из нардепов

Депутаты не вернутся в Раду, пока не будет проведено тестирование каждому из них

Фото: из открытых источников

Депутаты не вернутся в Раду, пока не будет проведено тестирование каждому из них

Народный депутат от фракции "Батькивщина" Олег Мейдич заболел, у него подтвержден коронавирус.

Об этом в начале пленарного заседания парламента сообщила заместитель главы ВР Елена Кондратюк, передает RegioNews. Сегодня нет в зале одной из фракций, я бы сказала ответственной фракции, - это фракция "Батькивщина". К сожалению, один из наших коллег, а именно - Олег Мейдич заболел, у него подтвержден коронавирус", - сказала она. По словам Кондратюк, все депутаты пошли на самоизоляцию. И пока не будет проведено тестирование каждому из депутатов, не будет решения о том, что они все здоровы, они не вернутся в зал парламента. Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в стране обнаружили 354 новых случая COVID-19, 16 человек умерли.

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