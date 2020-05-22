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22 мая 2020, 11:36 6

К выходу из карантина не готовы почти половина областей Украины

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22 мая 2020, 11:36 6
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Готовы перейти на второй этап лишь 13 областей
Фото: из открытых источников
Готовы перейти на второй этап лишь 13 областей

По состоянию на 22 мая к выходу из первого этапа карантина не готовы 10 областей. 

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Среди неготовых снимать ограничения оказались: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Хмельницкая, Черновицкая и Закарпатская области. А также Киев и Киевская область.

Такие результаты удалось получить по результатам показателей инцидентности (менее 12 человек на 100 тыс. населения), загруженности кроватей (менее 50%) и охват тестированием (более 12 человек на 100 тыс. населения).

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области не станут ослаблять карантин, однако облгосадминистрация ежедневно мониторит противоэпидемическую ситуацию.

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