Украина передала Морскому трибуналу ООН доказательства против России
Украина подготовила для Международного трибунала ООН меморандум, объяснения с доказательными материалами против Российской Федерации по Конвенции ООН по морскому праву.
Дело касается захвата украинских моряков и трех украинских судов Россией в Керченском проливе в ноябре 2019 года. Меморандум и сопроводительные материалы будут переданы в оцифрованном виде.
Сегодня, 22 мая во время онлайн-брифинга министра иностранных дел Дмитрия Кулебы меморандум подписал заместитель главы МИД Евгений Енин, новый агент в международных делах против России, пишет RegioNews.
Мы передаем нашу развернутую правовую позицию на рассмотрение международного трибунала... Факты, фотографии, доказательства и юридическая позиция - все здесь системно изложены", - заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в комментарии к подписанию меморандума.
Dmytro Kuleba: "Мы стремимся к установлению справедливости в деле относительно незаконного удержания наших моряков и судов, которые...Опубликовано Министерство иностранных дел Украины / MFA of Ukraine П'ятниця, 22 мая 2020 г.
Как пишет издание "Европейская правда" со ссылкой на собственные источники, окончательное решение по делу ожидается примерно через два года, то есть в 2022 году.
Как известно, первые слушания по "морскому делу" начались в прошлом году в ноябре.
Украина требует от РФ также выплаты финансовой компенсации, сумма которой не разглашается. Речь идет о нескольких миллионов, которые делятся соразмерными частями на компенсации государства как владельцу задержанных кораблей и моряков.
Онлайн-брифинг министра иностранных дел Dmytro Kuleba по делу Украины против РФ в Арбитражном Трибунале.Опубликовано Министерство иностранных дел Украины / MFA of Ukraine Четверг, 21 мая 2020 года.
Напомним, Международный трибунал по морскому праву 25 мая 2019 года на запрос Украины обязал Россию немедленно вернуть под контроль Украины "Никополь", "Бердянск" и "Ян Капу" и 24 членов их экипажей.
7 сентября 2019 года моряков обменяли и вернули в Украину. 18 ноября Москва вернула Киеву захваченные у Керченского пролива украинские корабли.
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