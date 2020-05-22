09:58  22 мая
Коронавирус в Украине: уже зафиксировано более 20 тысяч случаев инфекции
09:29  22 мая
Украина договорилась с МВФ о новой программе сотрудничества на $5 млрд
08:31  22 мая
Обострение в зоне ООС: за сутки ранены семеро украинских военных, один погиб
UA | RU
UA | RU
22 мая 2020, 11:26 8

Украина передала Морскому трибуналу ООН доказательства против России

Читайте також
українською мовою
22 мая 2020, 11:26 8
Читайте також українською мовою
Решение по делу о захвате моряков и судов в Керченском проливе ожидают в 2022 году
Фото: скрин видео
Решение по делу о захвате моряков и судов в Керченском проливе ожидают в 2022 году

Украина подготовила для Международного трибунала ООН меморандум, объяснения с доказательными материалами против Российской Федерации по Конвенции ООН по морскому праву.

Дело касается захвата украинских моряков и трех украинских судов Россией в Керченском проливе в ноябре 2019 года. Меморандум и сопроводительные материалы будут переданы в оцифрованном виде.

Сегодня, 22 мая во время онлайн-брифинга министра иностранных дел Дмитрия Кулебы меморандум подписал заместитель главы МИД Евгений Енин, новый агент в международных делах против России, пишет RegioNews.

Мы передаем нашу развернутую правовую позицию на рассмотрение международного трибунала... Факты, фотографии, доказательства и юридическая позиция - все здесь системно изложены", - заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в комментарии к подписанию меморандума.

Dmytro Kuleba: "Мы стремимся к установлению справедливости в деле относительно незаконного удержания наших моряков и судов, которые...

Опубликовано Министерство иностранных дел Украины / MFA of Ukraine П'ятниця, 22 мая 2020 г.

Как пишет издание "Европейская правда" со ссылкой на собственные источники, окончательное решение по делу ожидается примерно через два года, то есть в 2022 году.

Как известно, первые слушания по "морскому делу" начались в прошлом году в ноябре.

Украина требует от РФ также выплаты финансовой компенсации, сумма которой не разглашается. Речь идет о нескольких миллионов, которые делятся соразмерными частями на компенсации государства как владельцу задержанных кораблей и моряков.

Онлайн-брифинг министра иностранных дел Dmytro Kuleba по делу Украины против РФ в Арбитражном Трибунале.

Опубликовано Министерство иностранных дел Украины / MFA of Ukraine Четверг, 21 мая 2020 года.

Напомним, Международный трибунал по морскому праву 25 мая 2019 года на запрос Украины обязал Россию немедленно вернуть под контроль Украины "Никополь", "Бердянск" и "Ян Капу" и 24 членов их экипажей.

7 сентября 2019 года моряков обменяли и вернули в Украину. 18 ноября Москва вернула Киеву захваченные у Керченского пролива украинские корабли.

.


Украина Россия РФ ООН суд судно Керченский пролив Дмитрий Кулеба
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Украина договорилась с МВФ о новой программе сотрудничества на $5 млрд
22 мая 2020, 09:29
Дело Шеремета: следствие изменило подозрение Антоненко и Кузьменко
21 мая 2020, 19:46
Экс-министр Кожара, которого подозревают в убийстве, вышел под залог
21 мая 2020, 16:42
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
21 мая 2020, 22:07
Зачем и против кого Вадим Столар запускает телеканал
18 мая 2020, 13:00
"Не слышал о таком рейтинге": мэр Черновцов о лидерстве города по уровню коррумпированности
19 мая 2020, 12:00
Олег Ляшко во второй раз стал отцом
17 мая 2020, 13:19
В ЦИК насчитали себе зарплаты до 300 тысяч гривен, - нардеп
15 мая 2020, 17:13
Депутаты, бизнесмены и экс-таможенники, или Кто контролирует автовокзалы Хмельницкой области
20 мая 2020, 12:00
Последние Популярные
Иван Галунга
Павел Федосенко
Виктор Небоженко
Все блоги »
Депутаты, бизнесмены и экс-таможенники, или Кто контролирует автовокзалы Хмельницкой области
20 мая 2020, 12:00
"Не слышал о таком рейтинге": мэр Черновцов о лидерстве города по уровню коррумпированности
19 мая 2020, 12:00
Все публикации »
Метроном ко дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
18 мая 2020, 12:00
Карантин в Украине: закончить нельзя продлить, – НеПогода
16 мая 2020, 10:48
В Украине запахло выборами и реваншем, – НеПогода
09 мая 2020, 11:00
Все видео »
Миколаенко Владимир
Городской голова Херсона
Моргунов Сергей
Городской голова Винницы
Филатов Борис
Городской голова Днепра
Все досье »