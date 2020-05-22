Украина передала Морскому трибуналу ООН доказательства против России

Решение по делу о захвате моряков и судов в Керченском проливе ожидают в 2022 году

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Решение по делу о захвате моряков и судов в Керченском проливе ожидают в 2022 году

Украина подготовила для Международного трибунала ООН меморандум, объяснения с доказательными материалами против Российской Федерации по Конвенции ООН по морскому праву.

Дело касается захвата украинских моряков и трех украинских судов Россией в Керченском проливе в ноябре 2019 года. Меморандум и сопроводительные материалы будут переданы в оцифрованном виде. Сегодня, 22 мая во время онлайн-брифинга министра иностранных дел Дмитрия Кулебы меморандум подписал заместитель главы МИД Евгений Енин, новый агент в международных делах против России, пишет RegioNews. Мы передаем нашу развернутую правовую позицию на рассмотрение международного трибунала... Факты, фотографии, доказательства и юридическая позиция - все здесь системно изложены", - заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в комментарии к подписанию меморандума. Dmytro Kuleba: "Мы стремимся к установлению справедливости в деле относительно незаконного удержания наших моряков и судов, которые... Опубликовано Министерство иностранных дел Украины / MFA of Ukraine П'ятниця, 22 мая 2020 г. Как пишет издание "Европейская правда" со ссылкой на собственные источники, окончательное решение по делу ожидается примерно через два года, то есть в 2022 году. Как известно, первые слушания по "морскому делу" начались в прошлом году в ноябре. Украина требует от РФ также выплаты финансовой компенсации, сумма которой не разглашается. Речь идет о нескольких миллионов, которые делятся соразмерными частями на компенсации государства как владельцу задержанных кораблей и моряков. Онлайн-брифинг министра иностранных дел Dmytro Kuleba по делу Украины против РФ в Арбитражном Трибунале. Опубликовано Министерство иностранных дел Украины / MFA of Ukraine Четверг, 21 мая 2020 года. Напомним, Международный трибунал по морскому праву 25 мая 2019 года на запрос Украины обязал Россию немедленно вернуть под контроль Украины "Никополь", "Бердянск" и "Ян Капу" и 24 членов их экипажей. 7 сентября 2019 года моряков обменяли и вернули в Украину. 18 ноября Москва вернула Киеву захваченные у Керченского пролива украинские корабли. .

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