Светличная может пойти в мэры Харькова от локального проекта

23 апреля в реестре юридических лиц появилась партия "Блок Юлии Светличной "Разом".

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23 апреля в реестре юридических лиц появилась партия "Блок Юлии Светличной "Разом".

Бывшая руководительница Харьковской ОГА и ныне внефракционный народный депутат 9 созыва Юлия Светличная готовит свой локальный проект к местным выборам в Харькове "Блок Юлии Светличной "Разом", и может составить конкуренцию действующему мэру города Геннадию Кернесу.

Об этом пишет журналист Харьковского антикоррупционного центра Павел Новик в публикации "Что может помешать Кернесу", передает RegioNews.

По словам журналиста, Светличную называли возможным кандидатом от "Слуги народа", и подобные разговоры в области велись, но они закончились ничем, и сейчас партия "Слуга народа" еще не определилась с кандидатом в мэры города.

Теперь Юлия Светличная готовит свой локальный избирательный проект. Он цитирует слова кандидата политических наук Юлии Биденко, которая утверждает, что у Светличной шансы выше в Харьковской области.

Там ее деятельность была более заметной в силу полномочий государственных администраций, вертикаль которых она возглавляла в регионе. Однако в самом Харькове ей будет труднее, считает Биденко.

Для города Харькова задача усложнится - придется вести кампанию, которая, чтобы быть электорально успешной, должна сплотить умеренно-патриотический сегмент и отобрать часть голосов тех, кто голосует за "хороших менеджеров" и "крепких хозяйственников". Но тогда придется определяться и со сложными вопросами исторической памяти, войной памятников, языка, от чего и она, и ее предшественник, и даже действующий глава ОДА традиционно воздерживались", - отмечает Биденко".

Павел Новик обращает внимание на тот факт, что согласно последним социологическим опросам, партии "Слуга народа" и "ОПЗЖ" могут набрать в городе более 20 процентов, однако в них не принимают во внимание новые локальные бренды, в частности "Блок Юлии Светличной "Разом".

Напомним, бывшая глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная официально победила на довыборах в Верховную Раду 15 марта 2020 года по округу №179. Она победила на всех избирательных участках, набрав 77,5% голосов (30194 избирателей).

Ранее сообщалось, что избирательный фонд Юлии Светличной, которая победила на выборах в нардепы в 179 округе, составил 700 тысяч гривен.