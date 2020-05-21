Геннадий Кернес: Пришло время навести порядок на рынке Барабашово

Мэр Харькова обещает построить новые рабочие места для предпринимателей

Facebook/Геннадий Кернес

Мэр Харькова обещает построить новые рабочие места для предпринимателей

По информации мэра Харькова Геннадия Кернеса, до 90% сооружений на рынке Барабашово на данный момент построены незаконно, а долги за землю у концерна "АВЕК", который сейчас распоряжается рынком, очень большие. Теперь городская власть собирается обустроить новые места для торговли вместо старых незаконных.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook мэра Харькова.

Мэр отметил, что создано новое коммунальное предприятие "Городской коммунальный рынок" для того, чтобы на землях города построить места для торговли предпринимателей вместо "незаконно построеных Концерном "АВЕК" и аффилированными с ними компаниями".

Рынок будет новый, современный, со всеми объектами, которые будут обеспечены электроэнергией. Обеспечены будут водой, канализацией... Они не будут платить те поборы, которые с них сейчас берут Концерн "АВЕК" и компани. Мы прекратим эти драки и беспредел, который творится на этом рынке", - сказал он.

Геннадий Кернес также обозначил вопрос строительства дороги, которая объединит Салтовку с центром Харькова: "Дорога будет построена однозначно". Дорогу планируют построить от метро Киевская до проспекта Юбилейного и, как обещает мэр Харькова, она будет хорошая, новая и соверменная.

По словам мэра, новая дорога Центр-Салтовка через Барабашова, кроме экономии времени и уменьшения выхлопов, разгрузит другие направления. В том числе - Московский проспект, капитальный ремонт которого продолжается, как и другие инфраструктурные проекты.

Ранее сообщали, что мэр Харькова Геннадий Кернес продолжает настаивать на восстановлении работы метрополитена.