Харьковский облсовет ищет пропавшее медоборудование стоимостью 53 миллиона

В областной клинической больнице проводится ревизия с фотофиксацией медицинского оборудования и имущества

Фото: Харьковский областной совет

В областной клинической больнице проводится ревизия с фотофиксацией медицинского оборудования и имущества

Депутаты Харьковского облсовета создали рабочую группу, чтобы выяснить, куда делось закупленное медицинское оборудование на сумму более 53 млн грн.

Заместитель председателя Харьковского областного совета Владимир Скоробагач рассказал о создании рабочей группы по осуществлению контроля за выполнением мероприятий комплексной областной программы "Здоровье Слобожанщины" на 2019 - 2020 годы по приобретению и распределения медицинского оборудования за счет средств областного бюджета.

Об этом сообщает пресслужба Харьковского областного совета, пишет Regionews.

Депутаты и работники исполнительного аппарата обнаружили ряд нарушений, допущенных руководством областной больницы. В частности, использование оборудования, которое было закуплено в течение 2019-го года областной больницей и передано без разрешения облсовета другим субъектам хозяйствования, - пояснил Владимир Скоробогач.

Рабочая группа должна выяснить куда передали оборудование на общую сумму более 53 млн грн.

О результатах проверки должно стать известно известно до конца сегодняшнего дня, 22 мая. Подробнее рабочая группа облсовета свои выводы предоставит во время пленарного заседания очередной сессии, которая состоится 28 мая.

Как известно, в больницы Харьковщины не поступила часть медицинского оборудования, закупленного по программе "Здоровье Слобожанщины". Более 200 единиц медицинского оборудования на общую сумму более 53 млн грн не передано в больницы.

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