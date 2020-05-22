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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
22 мая 2020, 13:16 24

Руководителя Харьковской организации "ОПЗЖ" облили зеленкой

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22 мая 2020, 13:16 24
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Инцидент произошел во время протестов медиков
Фото: Фрайкор
Инцидент произошел во время протестов медиков

Руководитель харьковской городской организации партии «ОПЗЖ» Андрей Лесик с несколькими однопартийцами и флагами своей политической силы пришел на протест медиков, где его и облили зеленкой

Председателя городской организации "Оппозиционная платформа – За жизнь" Андрея Лесика облили на митинге зеленкой.

Об этом в соцсетях сообщили активисты организации "Фрайкор”.

Фрайкор снова помог Лесику перекраситься в трендовые политические цвета”, – написали представители организации в Facebook.

По данным очевидцев, одного фрайкоровца задержала полиция, еще двух - ищут.

Инцидент произошел на улице Полтавский шлях, где проходила акция протеста против закрытия родильного отделения Харьковской клинической больницы №2 на железнодорожном транспорте.

Фрайкор знову допоміг Лесіку перефарбуватись в трендові політичні кольори.

Опубліковано ВПО Фрайкор Пʼятниця, 22 травня 2020 р.

Напомним, ранее в Харькове бастовали медики "скорой помощи" из-за невыплаты зарплат и отсутствия средств защиты.


Харьков протесты медики ОПЗЖ
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