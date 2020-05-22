Руководителя Харьковской организации "ОПЗЖ" облили зеленкой
Руководитель харьковской городской организации партии «ОПЗЖ» Андрей Лесик с несколькими однопартийцами и флагами своей политической силы пришел на протест медиков, где его и облили зеленкой
Председателя городской организации "Оппозиционная платформа – За жизнь" Андрея Лесика облили на митинге зеленкой.
Об этом в соцсетях сообщили активисты организации "Фрайкор”.
Фрайкор снова помог Лесику перекраситься в трендовые политические цвета”, – написали представители организации в Facebook.
По данным очевидцев, одного фрайкоровца задержала полиция, еще двух - ищут.
Инцидент произошел на улице Полтавский шлях, где проходила акция протеста против закрытия родильного отделения Харьковской клинической больницы №2 на железнодорожном транспорте.
Фрайкор знову допоміг Лесіку перефарбуватись в трендові політичні кольори.Опубліковано ВПО Фрайкор Пʼятниця, 22 травня 2020 р.
Напомним, ранее в Харькове бастовали медики "скорой помощи" из-за невыплаты зарплат и отсутствия средств защиты.
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