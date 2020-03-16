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16 марта 2020, 17:12 10

Обработано 96% протоколов: экс-губернатор Харьковщины Светличная побеждает на довыборах в Раду

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16 марта 2020, 17:12 10
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Центральная избирательная комиссия обработала 96,29% протоколов с участковых комиссий – победные позиции держит бывшая глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная
Фото: ЦИК
Центральная избирательная комиссия обработала 96,29% протоколов с участковых комиссий – победные позиции держит бывшая глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ЦИК.

В частности, как информирует сайт ЦИКа, по результатам вчерашнего голосования на избирательных участках за Светличную отдали свои голоса 28 542 граждан ( 77,36%).

На втором месте – экс-нардеп Виктория Пташник (партия "Европейская солидарность"). Она набрала 8,06% голосов избирателей (2 977 бюллетеней в ее поддержку).

Далее по списку идет Татьяна Егорова-Луценко (самовыдвижение, 3,00% или 1 110 голосов)

4 место – Яна Светличная (самовыдвижение, 2,42% или 895 голосов);

5 место – Игорь Швайка ("Свобода", 2,24% или 830 голосов "за");

6 место – Татьяна Лазуренко (самовыдвижение, 1,91% или 705 голоса);

7 место – Валентин Захаров ("Блок оппозиционных сил", 1,07% или 398 голоса).

8 место – Дмитрий Огурцов (политическая партия "Життя", 0,57% или 211 голоса).

Отметим, остальные претенденты на депутатский мандат набрали по результатам волеизъявления менее 1%.

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Во время голосования в полицию поступило 12 сообщений о возможных нарушениях избирательного процесса.

По данным опросов на выходе с избирательных участков на 179 округе побеждает самовыдвиженка и бывшая руководительница Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная


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