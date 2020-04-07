Цена победы: опубликован список "спонсоров" Харьковского экс-губернатора Светличной на выборах в ВР

Избирательный фонд Юлии Светличной, которая победила на выборах в нардепы в 179 округе, куда входят пять юго-западных районов Харьковской области, составил 700 тысяч гривен

Фото: Facebook

Избирательный фонд Юлии Светличной, которая победила на выборах в нардепы в 179 округе, куда входят пять юго-западных районов Харьковской области, составил 700 тысяч гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные движение "Чесно".

Так, проанализированы 21 окончательный финансовый отчет кандидатов в нардепы на промежуточных выборах в Верховную Раду в 179-м одномандатном округе (центр - в г.. Красноград Харьковской области). Отчетов еще 19 кандидатов до сих пор нет на сайте ЦИК.

Согласно обнародованным отчетам, самая дорогая избирательная кампания была у кандидатки в нардепы от партии "Европейская солидарность" Виктории Пташник —1247 тысяч гривен. На втором месте самовыдвиженка Юлия Светличная с избирательным фондом в 700 тысяч гривен. У Виктории Алесейчук - 325 тыс грн. Еще одна самовыдвиженка Татьяна Егорова-Луценко потратила на выборах, согласно отчету, почти 210 тысяч гривен.

Исходя из сумм, потраченных на выборах, дороже всего один голос избирателя обошелся кандидатке от "Европейской солидарности" — 405 гривен. Татьяна Егорова-Луценко потратила на один голос 177 гривен. Победительница избирательной гонки Юлия Светличная отдала за один голос 23 гривны.

Все взносы в избирательный фонд Виктории Пташник поступили со счета "Европейской солидарности", которая выдвинула ее в нардепы. Однако кто именно предоставил партии деньги, пока неизвестно.

700 тысяч гривен в избирательный фонд Юлии Светличной внесли 6 человек. Сумма "добровольных взносов" колебалась от 60 до 140 тысяч гривен. Два перевода сделали 21 февраля, еще четыре — 24 февраля.

Среди "доноров" Светличной - жена экс-советника главы Администрации Президента Юрия Чевордова Лиана Рубан, бывший сотрудник лаборатории Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов Руслан Дамирчиев, а также несколько бизнесменов.

Кто вносил деньги в избирательный фонд Светличной

Отметим, что на пользу обеих кандидаток, Птичник и Светличная, в Facebook заказывалась реклама. В течение января-марта 2020 году на агитацию за Птичник лишь на ее официальном передвиборчной странице было потрачено как минимум 1679 долларов, а на агитацию за Светличную – не менее чем 6384 доллара в 6 разных страницах. Однако этих расходов в остаточных финансовых отчетах кандидаток не показана.

Третий по величине избирательный фонд был у выдвиженки "Слуги народа" Виктории Алексейчук. Средства ей поступали тоже как "добровольные пожертвования", но уже от 12 человек. Суммы взносов - от 10 тыс. До 50 тыс. грн. В общем Алексейчук потратила на свою кампанию 325 тыс. грн, а потом решила снять свою кандидатуру в пользу Юлии Светличной.

Избирательный фонд самовыдвиженки Татьяны Егоровой-Луценко был почти 210 тысяч гривен, более 80% от суммы перевел ее супруг. У кандидатки было еще два инвестора.

Напомним, что 15 марта 2020 состоялись промежуточные выборы народного депутата в округе №179 в Харьковской области. Их назначили в связи с тем, что избранный в этом округе на внеочередных парламентских выборах 2019 нардеп из фракции "Слуга народа" Алексей Кучер стал главой Харьковской ОГА. Тогда за него проголосовали 50,62% избирателей, а явка составила 51,01%.