Что может помешать Кернесу

Мэр Харькова Геннадий Кернес планирует в очередной раз переизбраться на этот пост. Более того, он имеет все шансы сделать это уже в первом туре. Помешать могут конкуренция с кандидатом от ОПЗЖ, а также возможные проблемы с законом. Кроме того, действующему мэру необходимо сохранить большинство в горсовете - и это поле для заигрывания с Офисом президента

Мэр Харькова Геннадий Кернес планирует в очередной раз переизбраться на этот пост. Более того, он имеет все шансы сделать это уже в первом туре. Помешать могут конкуренция с кандидатом от ОПЗЖ, а также возможные проблемы с законом. Кроме того, действующему мэру необходимо сохранить большинство в горсовете - и это поле для заигрывания с Офисом президента

Фактор Ярославского

Кернес всегда стремится дружить с центральной властью. Для него худой мир лучше хорошей войны. За свою долгую политическую карьеру он неоднократно менял вектор направления. Более того, ему удалось найти ключик даже к Администрации предыдущего президента. Тогда Кернес не только публично поддержал Порошенко на выборах, но и неофициально возглавил его предвыборный штаб в Харькове.

Теперь ж мэр Харькова пробует провернуть подобный фокус и с нынешним президентом. И, похоже, что успешно. Ведь на пресс-конференции по случаю годовщины инаугурации Зеленский отметил Кернеса, который услышал, что "метро открывать не нужно".

Кроме того, в конце 2019 года после долгих лет вражды Кернес помирился с Александром Ярославским – самым богатым человеком города и близкому к Офису президента бизнесмену. Зеленский хорошо относится к Ярославскому, которого сделал координатором регионального офиса по борьбе с коронавирусом. Более того, тандем успел публично войти в клинч с главой облгосадминистрации Алексеем Кучером. Во время заседания антикризисного штаба Ярославский отметил отсутствие Кучера и по факту унизил его заместителя. Последующий скандал уладили только с помощью Офиса президента, но с тех пор шансы Кучера баллотироваться в мэры города от "Слуги народа" резко снизились.

Налаживание отношений Кернеса с офисом Зеленского, в том числе через Ярославского, позволит ему нивелировать главную опасность перед возможным переизбранием. Ведь переизбраться Кернесу могут помешать, в том числе, уголовные дела - есть еще "папочки", которые могут пустить в ход перед выборами. Здесь речь не только о суде в Полтаве (дело про избиение Кернесом активистов слушается уже пять лет), но и о многочисленных уголовных производствах. Прокуратура области периодически рапортует про махинации со стороны того или иного чиновника горсовета. Да и Зеленский в марте обещал всерьез заняться Кернесом. Но хорошие взаимоотношения с Офисом позволят нивелировать действующему мэру эту опасность.

Дилемма слуг

Что же касается "Слуги народа", то здесь с кандидатом в мэры не определились. Замену потускневшему Кучеру могут найти в лице его бывших коллег – нардепов Александре Бакумове или Марии Мезенцевой. Оба недавно отметились имиджевыми интервью в местном СМИ, где не особо скрывали свои амбиции.

Бакумов – зять заместителя главы Харьковского облсовета Владимира Скоробагача – человека близкого к Виталию Хомутыннику. Мезенцева до Верховной Рады была депутатом горсовета и не запомнилась как человек, который может бросить вызов Кернесу. Тем более, что партийного рейтинга в 25 процентов для победы мало. То, что партийный бренд уже не работает так, как год назад, показали довыборы на 179-м одномандатном округе, где кандидат от "Слуги народа" Виктория Алексейчук снялась с выборов, так как очевидно проигрывала экс-главе ХОГА Юлии Светличной.

Именно Светличную называли возможным кандидатом от "Слуги народа", и подобные разговоры в области велись. Но они закончились ничем. В итоге, экс-глава облгосадминистрации готовит свой локальный проект.

Кандидат политических наук Юлия Биденко отмечает, что шансы Светличной выше в области, где ее деятельность была более заметной в силу полномочий государственных администраций, вертикаль которых она возглавляла в регионе.



"Для города Харькова задача усложнится - придется вести кампанию, которая, чтобы быть электорально успешной, должна сплотить умеренно-патриотический сегмент и отобрать часть голосов тех, кто голосует за "хороших менеджеров" и "крепких хозяйственников". Но тогда придется определяться и со сложными вопросами исторической памяти, войной памятников, языка, от чего и она, и ее предшественник, и даже действующий глава ОДА традиционно воздерживались", - отмечает Биденко.

"Вечная война"

Примкнувший к "ОПЗЖ" нардеп-мажоритарщик Александр Фельдман заявил о своем желании баллотироваться на пост городского головы на фоне конфликта с Кернесом вокруг самого крупного рынка Украины – "Барабашово". Страсти кипят уже несколько лет, но лишь в прошлом году мэр перешел от слов к делу. А именно: начал телодвижения по строительству новой дороги через базар, который принадлежит нардепу, а также заявил, что будет строить рядом коммунальное "Барабашово".

Именно на этом фоне Фельдман и заявил о желании посоревноваться за пост городского головы. Фельдман становиться нардепом по одному и тому же округу с 1998 года.

"Фельдман, несмотря на то, что является долгожителем среди харьковских мажоритарщиков в парламенте, в вопросах, связанных с внутренней городской политикой всегда выбирал оборонительную, а не наступательную стратегию. За 18 лет он установил довольно сильную связь со своим округом, но несколько циклов подряд отказывался выдвигаться в мэры или же воздерживался от агрессивной кампании для своих политических проектов. Например, партия "Наш Край" в 2015 году за счет личностного авторитета Фельдмана имела до 20% голосов на участках его округа, однако по другим слабо включалась в борьбу за весь город, кое-где не добирая до проходного барьера", - отметила Биденко.



Директор Института свободы и конкуренции Михаил Камчатный считает, что единственный шанс Фельдмана побороться с Кернесом – стать кандидатом в мэры от "ОПЗЖ", рейтинг которой в Харькове свыше 20%.

"Если сможет договориться – поборется с Кернесом, если нет, то его предел – 5-8 процентов", - считает Камчатный.

Стоит отметить, что "ОПЗЖ" в области возглавляет экс-глава администрации президента Игорь Райнин. Но он не тот человек, который будет идти на мэрские выборы. Кандидатом может стать нацеленный на пророссийскую аудиторию Андрей Лесик – экс-депутат горсовета, которого лишили мандата по указанию Кернеса и голосованию фракции. И именно Лесик возглавил городскую организацию ОПЗЖ.

Борьба за большинство

Последние социологические опросы показывают, что партии "Слуга народа" и "ОПЗЖ" могут набрать в городе свыше 20 процентов. Да, эти опросы не учитывали локальные бренды: "Блок Кернеса "Успешный Харьков" или "Блок Юлии Светличной "Разом", но большинство экспертов сходятся на мнении, что получить единоличное большинство Кернесу будет непросто.

А это значит, что мэру придется делиться властью и договариваться. И здесь потенциальных союзников несколько. Это и фракция "Слуги народа", ведь президентская вертикаль редко бывает в оппозиции. Либо близкая электорально ОПЗЖ, либо, что более вероятно – партия Шария в случае прохода.

Сейчас эта партия имеет рейтинг 5% - т.е. на грани прохода. Более того, на парламентских выборах в десятке списка был Роман Катеринчик, фирма которого годами вела все социальные сети и некоторые проекты Геннадия Кернеса, а сейчас занимается "шариками" в Харькове.

Но в любом случае – избежать второго тура и сохранить большинство – это задачи для Кернеса, которые он, лавируя между каплями, попробует реализовать, чтобы остаться хозяином города еще на 5 лет.