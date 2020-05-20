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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
20 мая 2020, 21:14 5

"Для галочки" и без конкретики. Супрун рассказала о приглашении на встречу от Ермака

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20 мая 2020, 21:14 5
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По мнению Супрун, все было организовано так, чтобы потом утверждать, что она отказалась от участия в Нацсовете реформ
Фото: Андрій Гудзенко
По мнению Супрун, все было организовано так, чтобы потом утверждать, что она отказалась от участия в Нацсовете реформ

Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала о довольно странном приглашении от председателя Офиса президента Андрея Ермака в Национальный совет реформ Саакашвили.

Об этом она написала в Facebook, передает RegioNews.

По словам Супрун, 18 мая ей пришло приглашение на встречу от Андрея Ермака в Офис президента, на которую она пошла только из уважения к институту президента. Встреча состоялась 19 мая в 17 часов.

У меня возник вопрос, знал ли вообще об этой встрече председатель исполнительного комитета реформ Саакашвили, потому что его там не было. Во время встречи Ермак озвучил желание (свое и вроде президента тоже), чтобы я присоединилась к Национальному совету реформ", - рассказала она.

Супрун утверждает, что ей не смогли ответить, в какой роли видят ее в Комитете реформ, о планах по реформам, и на каких сферах они будут сосредоточены. Также ответа не было по структуре, функционалу, полномочиях исполнительного комитета и плана по построению работы.

Где-то на 10-й минуте встречи Андрею Ермаку надо было принять "важный" звонок, после которого он уже не вернулся. При этом сама встреча началась с опозданием на полчаса", - пишет Ульяна Супрун.

Она считает, что глава Офиса президента организовал эту встречу из-за поручения и "для галочки", так как в реальности не было никакого предложения присоединиться к Нацсовету реформ.

Похоже, что все было сделано для того, чтобы впоследствии можно было утверждать, что Ульяне Супрун предлагали, но она не захотела", - предполагает она.

Супрун подытоживает, что такой способ работы и коммуникации - это путь к поражению не только Владимира Зеленского, Андрея Ермака и их политической силы. Это путь к поражению всей страны.

Напомним, 20 мая под стенами областных государственных администраций в разных регионах представители партии "Национальный Корпус" провели пикеты и акции протеста с требованием увольнения с должности руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы ОП Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти. Позже Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака.


Андрей Ермак Офис президента реформа Михаил Саакашвили Ульяна Супрун
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