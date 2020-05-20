Зеленский рассказал, почему назначил Ермака и Венедиктову

Отчасти эти назначения связаны с серьезной нехваткой кадров, которые были бы и профессиональными, и чистыми

Facebook/Офис президента

Отчасти эти назначения связаны с серьезной нехваткой кадров, которые были бы и профессиональными, и чистыми

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своей пресс-конференции, пишет RegioNews.

На вопрос, почему во власть попали люди без опыта, такие как Андрей Ермак, Ирина Венедиктова, Иван Баканов и другие, президент ответил: "Ни одного кума или военного друга я не назначал".

По словам президента, он назначил Ирину Венедиктову, поскольку она ранее не работала в Генеральной прокуратуре, - она "новый человек".

"Я Ирину Венедиктову узнал только в период нашей предвыборной кампании. Она образованный человек, у нее есть определенное образование, она практик, у нее есть звание, она была депутатом Верховной Рады по спискам "Слуги народа". Мы предложили людей, которые были чистыми, которые не были раньше в Генеральной прокуратуре, поэтому она и стала главой Генеральной прокуратуры", - сказал он.

По мнению главы государства, Андрей Ермак имеет именно то образование, которое необходимо главе Офиса президента.

Ермак не имеет опыта как продюссер... Он всегда был юристом. Господин Ермак имеет именно то образование, которое необходимо главе Офиса, как мне кажется. Ермак не мой кум. Он мой доверенный человек. Я ему доверяю. Я не понимаю о каких кумах идет речь", - сообщил Зеленский

Он подчеркнул, что отчасти эти назначения связаны с серьезной нехваткой кадров в Украине.

"Я не могу найти хорошего министра культуры. Нам очень сложно найти министра образования. Нам очень сложной найти министра энергетики, потому что какого бы человека не взяли в отрасли энергетики, на следующий день СМИ пишут: это точно человек Ахметова или человек Коломойского, или господина Пинчука. А скажите: где у нас независимые энергетики в стране?.. Я не могу найти много людей, которые были бы и профессиональными, и чистыми. К сожалению, вызовы в кадровой политике каждодневны", - сказал Зеленский.

Напомним, представители партии "Слуга народа” будут баллотироваться в каждом городе во время местных выборов.

Центральная избирательная комиссия позволила голосовать на местных выборах по месту фактического проживания граждан.