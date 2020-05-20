Зеленский рассказал, почему назначил Ермака и Венедиктову
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему назначил Андрея Ермака на должность главы Офиса президента, а Ирину Венедиктову на должность Генерального прокурора Украины.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своей пресс-конференции, пишет RegioNews.
На вопрос, почему во власть попали люди без опыта, такие как Андрей Ермак, Ирина Венедиктова, Иван Баканов и другие, президент ответил: "Ни одного кума или военного друга я не назначал".
По словам президента, он назначил Ирину Венедиктову, поскольку она ранее не работала в Генеральной прокуратуре, - она "новый человек".
"Я Ирину Венедиктову узнал только в период нашей предвыборной кампании. Она образованный человек, у нее есть определенное образование, она практик, у нее есть звание, она была депутатом Верховной Рады по спискам "Слуги народа". Мы предложили людей, которые были чистыми, которые не были раньше в Генеральной прокуратуре, поэтому она и стала главой Генеральной прокуратуры", - сказал он.
По мнению главы государства, Андрей Ермак имеет именно то образование, которое необходимо главе Офиса президента.
Ермак не имеет опыта как продюссер... Он всегда был юристом. Господин Ермак имеет именно то образование, которое необходимо главе Офиса, как мне кажется. Ермак не мой кум. Он мой доверенный человек. Я ему доверяю. Я не понимаю о каких кумах идет речь", - сообщил Зеленский
Он подчеркнул, что отчасти эти назначения связаны с серьезной нехваткой кадров в Украине.
"Я не могу найти хорошего министра культуры. Нам очень сложно найти министра образования. Нам очень сложной найти министра энергетики, потому что какого бы человека не взяли в отрасли энергетики, на следующий день СМИ пишут: это точно человек Ахметова или человек Коломойского, или господина Пинчука. А скажите: где у нас независимые энергетики в стране?.. Я не могу найти много людей, которые были бы и профессиональными, и чистыми. К сожалению, вызовы в кадровой политике каждодневны", - сказал Зеленский.
Напомним, представители партии "Слуга народа” будут баллотироваться в каждом городе во время местных выборов.
Центральная избирательная комиссия позволила голосовать на местных выборах по месту фактического проживания граждан.
- 12:46 20 мая В ОРДЛО катастрофа с коронавирусом, помощь от Киева не принимают - президент
- 12:39 20 мая Зеленский назвал бандитом мэра Черкасс Бондаренко
- 12:18 20 мая Макс - профессионал: Зеленский хочет, чтобы Нефедов вернулся
- 11:51 20 мая Зеленский рассказал, почему назначил Ермака и Венедиктову
- 11:48 20 мая Отель "Днепр" продадут сразу после окончания карантина
- 11:30 20 мая В Украине в ближайшее время создадут инвестиционный офис
- 22:01 19 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:26 14 мая Финансовый кризис: за четыре месяца мэр Черновцов получил более полумиллиона
- 13:00 18 мая Зачем и против кого Вадим Столар запускает телеканал
- 13:19 17 мая Олег Ляшко во второй раз стал отцом
- 16:29 13 мая Избирательный покерфейс: как разыграет Полтаву враг Коломойского
- 12:00 19 мая "Не слышал о таком рейтинге": мэр Черновцов о лидерстве города по уровню коррумпированности