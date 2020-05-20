"Для галочки" і без конкретики. Супрун розповіла про запрошення на зустріч від Єрмака

На думку Супрун, все було організовано так, щоб потім стверджувати, що вона відмовилась від участі в Нацраді реформ

Фото: Андрей Гудзенко

На думку Супрун, все було організовано так, щоб потім стверджувати, що вона відмовилась від участі в Нацраді реформ

Про це вона написала у Facebook, передає RegioNews.

За словами Супрун, 18 травня їй надійшло запрошення на зустріч від Андрія Єрмака в Офіс президента, на яку вона пішла лише з поваги до інституції президента. Зустріч відбулася 19 травня о 17 годині.

У мене виникло питання, чи голова виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі взагалі знав про цю зустріч, бо його там не було. Під час зустрічі Єрмак озвучив бажання (своє і начебто президента також), аби я долучилася до Національної ради реформ", - розповіла вона.

Супрун стверджує, що їй не змогли відповісти, в якій ролі бачать її у Комітеті реформ, про плани щодо реформ, та на яких сферах вони будуть зосереджені. Також відповіді не було щодо структури, функціоналу, повноважень виконавчого комітету та плану щодо побудови роботи.

Десь на 10-й хвилині зустрічі Андрію Єрмаку треба було прийняти "важливий” дзвінок, після якого він вже не повернувся. При цьому сама зустріч почалася із запізненням на пів години", - пише Уляна Супрун.

Вона вважає, що голова Офісу президента організував цю зустріч через чиєсь доручення і "для галочки”, так як в реальності не було ніякої пропозиції доєднатися до Нацради реформ.

Виглядає так, що все було зроблено для того, щоб згодом можна було стверджувати, що Уляні Супрун пропонували, але вона не захотіла", - припускає вона.

Супрун підсумовує, що такий спосіб роботи і комунікації — це шлях до поразки не лише Володимира Зеленського, Андрія Єрмака та їхньої політичної сили. Це шлях до поразки всієї країни.

Нагадаємо, 20 травня під стінами обласних державних адміністрацій в різних регіонах представники партії "Національний Корпус” провели пікети та акції протесту з вимогою звільнення з посади керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави ОП Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади. Пізніше Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака.