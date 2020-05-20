Против Петра Порошенко открыли дело о госизмене
Относительно пятого президента Украины и народного депутата от «Европейской солидарности» Петра Порошенко открыли дело о государственной измене за пленки внефракционного депутата Андрея Деркача
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Офис генпрокурора, пишет RegioNews.
Сведения внесли в ЕРДР по двум статьям: часть 1 статьи 111, часть 2 статьи 364 (государственная измена и злоупотребление властью – ред.)", – рассказали в Офисе генпрокурора.
Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции, комментируя ситуацию с Петром Порошенко, сказал, что судьбу пятого президента будет решать суд.
Что касается приговора господину Порошенко ... Я уверен, что все это еще впереди. Вы же видели вчерашний скандал. Я думаю, они так управляли государством, что их ожидает очень много разных приключений и разных приговоров. Не хочу об этом говорить, потому что это полномочия не мои, а приговор - это суд", - сказал Зеленский.
"Европейская солидарность" уже заявила, что аудиозаписи "сфабрикованы ради дискредитации Украины и ее искусственного вовлечения в американскую избирательную кампанию".
Напомним, вчера, 19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи якобы разговоров Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. По его словам, эти разговоры показывают, что страной "руководил Байден".
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