Против Петра Порошенко открыли дело о госизмене

Причиной открытия дела стали так называемые "пленки Деркача"

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Причиной открытия дела стали так называемые "пленки Деркача"

Относительно пятого президента Украины и народного депутата от «Европейской солидарности» Петра Порошенко открыли дело о государственной измене за пленки внефракционного депутата Андрея Деркача

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Офис генпрокурора, пишет RegioNews.

Сведения внесли в ЕРДР по двум статьям: часть 1 статьи 111, часть 2 статьи 364 (государственная измена и злоупотребление властью – ред.)", – рассказали в Офисе генпрокурора.

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции, комментируя ситуацию с Петром Порошенко, сказал, что судьбу пятого президента будет решать суд.

Что касается приговора господину Порошенко ... Я уверен, что все это еще впереди. Вы же видели вчерашний скандал. Я думаю, они так управляли государством, что их ожидает очень много разных приключений и разных приговоров. Не хочу об этом говорить, потому что это полномочия не мои, а приговор - это суд", - сказал Зеленский.

"Европейская солидарность" уже заявила, что аудиозаписи "сфабрикованы ради дискредитации Украины и ее искусственного вовлечения в американскую избирательную кампанию".

Напомним, вчера, 19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи якобы разговоров Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. По его словам, эти разговоры показывают, что страной "руководил Байден".

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