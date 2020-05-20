Общежития и детский центр: в Киеве обнаружили три новых вспышки коронавируса
Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в общежитиях на улице Серповой и на улице Михаила Бойчука происходит дезинфекция, их закрыли на карантин.
Об этом он сообщил во время пресс-конференции, информирует RegioNews.
В общежитии на улице Серповой проживают 340 человек. Среди которых обнаружили трех инфицированных и 7 контактных лиц. В общежитии на улице Михаила Бойчука проживают 55 человек. Там обнаружили двух больных, их госпитализировали.
Жителям предоставили медицинское сопровождение. Каждый день - два раза в день - происходит дезинфекция в помещениях общежитий.
Очаг заболевания обнаружили в Центре социально-психологической реабилитации детей №1 на ул. Маяковского (1 больная медсестра, контактных лиц: 38 из числа персонала и 62 ребенка)", - сообщил мэр.
Их обследуют медики и осуществлят забор материала для ПЦР-тестов. Заведение закрыли на карантин.
Напомним, всего в столице уже 2410 заболевших коронавирусом. За последние сутки умерли еще два человека, общее число летальных случаев в Киеве возросло до 54.
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