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20 мая 2020, 13:22 4

Общежития и детский центр: в Киеве обнаружили три новых вспышки коронавируса

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20 мая 2020, 13:22 4
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Очаги коронавируса обнаружили в двух общежитиях и Центре социально-психологической реабилитации детей
Фото: из открытых источников
Очаги коронавируса обнаружили в двух общежитиях и Центре социально-психологической реабилитации детей

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в общежитиях на улице Серповой и на улице Михаила Бойчука происходит дезинфекция, их закрыли на карантин.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции, информирует RegioNews.

В общежитии на улице Серповой проживают 340 человек. Среди которых обнаружили трех инфицированных и 7 контактных лиц. В общежитии на улице Михаила Бойчука проживают 55 человек. Там обнаружили двух больных, их госпитализировали.

Жителям предоставили медицинское сопровождение. Каждый день - два раза в день - происходит дезинфекция в помещениях общежитий.

Очаг заболевания обнаружили в Центре социально-психологической реабилитации детей №1 на ул. Маяковского (1 больная медсестра, контактных лиц: 38 из числа персонала и 62 ребенка)", - сообщил мэр.

Их обследуют медики и осуществлят забор материала для ПЦР-тестов. Заведение закрыли на карантин.

Напомним, всего в столице уже 2410 заболевших коронавирусом. За последние сутки умерли еще два человека, общее число летальных случаев в Киеве возросло до 54.

Читайте также: в Украине общее число инфицированных составляет 19 230 человек, из них 1 376 детей и 3 757 медработников.


Киев Виталий Кличко мэр коронавирус
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