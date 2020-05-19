Минветеранов призвало полицию отреагировать на интервью Гиркина Гордону
Министерство осудило действия Гордона, который взял интервью у експрокурора оккупированного Крыма Натальи Поклонской и участника аннексии Крыма и организатора войны в Донбассе Игоря Гиркина (Стрелкова).
Об этом говорится в заявлении на официальном веб-портале Министерства, передает RegioNews.
Данное интервью является прямой пропагандой вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях, аннексии Крыма и имеет целью, в том числе, популяризацию военных преступлений на территории Украины", - говорится в сообщении.
В Минветеранов призвали правоохранительные органы дать оценку этим интервью в соответствии с действующим законодательством.
Также в ведомстве призвали граждан Украины анализировать и критически воспринимать информацию, а журналистов, которые позволяют себе такие интервью - игнорировать.
Напомним, 18 мая Дмитрий Гордон провел интервью с полковником Федеральной службы безопасности Российской Федерации в отставке.
Ранее контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента российской ФСБ.
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