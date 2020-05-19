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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
19 травня 2020, 15:01 3

Мінветеранів закликало поліцію відреагувати на інтерв'ю Гіркіна Гордону

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19 травня 2020, 15:01 3
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У відомстві назвали інтерв'ю пропагандою агресії
Фото: flickr
У відомстві назвали інтерв'ю пропагандою агресії

Міністерство у справах ветеранів засудило дії журналіста Дмитра Гордона, взяв інтерв’ю у експрокурорки окупованого Криму Наталі Поклонської та учасника анексії Криму і організатора війни на Донбасі Ігоря Гіркіна (Стрелкова).

Про це йдеться в заяві на офіційному веб-порталі Міністерства, передає RegioNews.

Дане інтерв’ю є прямою пропагандою збройної агресії в Донецькій та Луганській областях, анексії Криму та має на меті, в тому числі, популяризацію військових злочинів на території України", - йдеться в повідомленні.

У Мінветеранів закликали правоохоронні органи дати оцінку цим інтерв’ю відповідно до чинного законодавства.

Також у відомстві закликали громадян України аналізувати та критично сприймати інформацію, а журналістів, що дозволяють собі такі інтерв’ю – ігнорувати.

Нагадаємо, 18 травня Дмитро Гордон провів інтерв’ю з полковником Федеральної служби безпеки Російської Федерації у відставці.

Раніше контррозвідка Служби безпеки України затримала агента російської ФСБ.


Кабмін ветерани Інтерв'ю Дмитро Гордон
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