Мінветеранів закликало поліцію відреагувати на інтерв'ю Гіркіна Гордону
Міністерство у справах ветеранів засудило дії журналіста Дмитра Гордона, взяв інтерв’ю у експрокурорки окупованого Криму Наталі Поклонської та учасника анексії Криму і організатора війни на Донбасі Ігоря Гіркіна (Стрелкова).
Про це йдеться в заяві на офіційному веб-порталі Міністерства, передає RegioNews.
Дане інтерв’ю є прямою пропагандою збройної агресії в Донецькій та Луганській областях, анексії Криму та має на меті, в тому числі, популяризацію військових злочинів на території України", - йдеться в повідомленні.
У Мінветеранів закликали правоохоронні органи дати оцінку цим інтерв’ю відповідно до чинного законодавства.
Також у відомстві закликали громадян України аналізувати та критично сприймати інформацію, а журналістів, що дозволяють собі такі інтерв’ю – ігнорувати.
Нагадаємо, 18 травня Дмитро Гордон провів інтерв’ю з полковником Федеральної служби безпеки Російської Федерації у відставці.
Раніше контррозвідка Служби безпеки України затримала агента російської ФСБ.
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