Мінветеранів закликало поліцію відреагувати на інтерв'ю Гіркіна Гордону

У відомстві назвали інтерв'ю пропагандою агресії

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У відомстві назвали інтерв'ю пропагандою агресії

Міністерство у справах ветеранів засудило дії журналіста Дмитра Гордона, взяв інтерв’ю у експрокурорки окупованого Криму Наталі Поклонської та учасника анексії Криму і організатора війни на Донбасі Ігоря Гіркіна (Стрелкова).

Про це йдеться в заяві на офіційному веб-порталі Міністерства, передає RegioNews.

Дане інтерв’ю є прямою пропагандою збройної агресії в Донецькій та Луганській областях, анексії Криму та має на меті, в тому числі, популяризацію військових злочинів на території України", - йдеться в повідомленні.

У Мінветеранів закликали правоохоронні органи дати оцінку цим інтерв’ю відповідно до чинного законодавства.

Також у відомстві закликали громадян України аналізувати та критично сприймати інформацію, а журналістів, що дозволяють собі такі інтерв’ю – ігнорувати.

Нагадаємо, 18 травня Дмитро Гордон провів інтерв’ю з полковником Федеральної служби безпеки Російської Федерації у відставці.

Раніше контррозвідка Служби безпеки України затримала агента російської ФСБ.