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06 мая 2020, 17:42 8

Контрразведка задержала агента ФСБ, который собирал данные о военных разработках

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06 мая 2020, 17:42 8
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Полученные агентом данные составляют государственную тайну Украины
ssu.gov.ua
Полученные агентом данные составляют государственную тайну Украины

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента российской ФСБ, который собирал секретную информацию об отечественных разработках в ракетостроительной сфере. 

Об этом сообщили RegioNews в пресс-центре СБУ.

Так, сотрудниками СБУ был установлен житель Луганщины, который по заданию российской спецслужбы вышел на контакт с военнослужащими ВСУ в районе проведения ООС. За передачу сведений, которые интересовали российскую сторону, агент предложил военным материальное вознаграждение, о чем те и рассказали СБУ.

Агент ФСБ был задержан сегодня, 6 мая, во время попытки передачи мессенджером представителям российской спецслужбы технической документации по современному ракетному комплексу.

По информации СБУ, данные, которые должны были попасть российской спецслужбе, содержат сведения, составляющие государственную тайну Украины. Их разглашение могло нанести существенный ущерб обороноспособности государства.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления по ч.1. ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщалось, харьковским правоохранителям объявили подозрения в "крышевании" вырубки лесов. Им грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.


Россия СБУ разведка кража
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