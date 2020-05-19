Шмыгаль рассказал, когда в Украине откроют метро и детские сады

Украина переходит к адаптивному карантину

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Украина переходит к адаптивному карантину

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, несмотря на продление карантина, страна переходит к формату адаптивного карантина, что позволит возобновить работу детских садов и открыть метрополитен.

Как сообщает RegioNews, об этом Денис Шмыгаль заявил в интервью ICTV.

С 25 числа правительство разрешит работу детских садов и работу метрополитена в тех городах, где будет позволять эпидситуация. Здесь уже будем работать совместно с местной властью", - сказал он.

Помимо этого, уже с 22 числа будет принят ряд смягчений относительно карантина.

"То есть мы позволим движение городского и пригородного транспорта. Мы позволим проведения спортивных соревнований. Также будет смягчена возможность проведения служб в храмах. То есть мы откроем возможность проведения службы из расчета: 1 человек на 10 квадтратних метров", - заявил Шмыгаль.

Шмыгаль ожидает, что авиасообщение, международное в том числе, возобновится вероятно в июне.

Премьер напомнил, что ближайшая дата, когда европейские страны объявили о возможности открытия авиасообщение, это не раньше 15 июня.

Напомним, на совещании с членами Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что правительство рассматривает возможность запуска общественного транспорта на очередном этапе ослабления карантина.