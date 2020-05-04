НАБУ возбудило уголовное дело против Венедиктовой
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.
Об этом сообщает издание РБК-Украина, передает RegioNews.
Журналисты издания получили с НАБУ ответ на информационный запрос, в котором запрашивалась данная информация.
Известно, что уголовное дело касается возможного недекларирование имущества.
По результатам рассмотрения сообщаем, что на основании постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда Украины от 24.04.2020 года детективы Национального бюро внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в ответе НАБУ.
Напомним, ранее Высший антикоррупционный суд по жалобе общественного деятеля и активиста Сергея Стерненко обязал НАБУ расследовать представление ложных сведений в декларации генеральным прокурором Ириной Венедиктовой.
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