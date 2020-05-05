Офис генпрокурора планирует начать новую процедуру экстрадиции Януковича

Это стало возможным благодаря решению суда о заочном аресте бывшего президента Украины

news-cloud.net

Это стало возможным благодаря решению суда о заочном аресте бывшего президента Украины

Решение суда о заочном взятии под стражу бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу об узурпации власти позволяет начать процедуру его эстрадиции. В уголовном производстве расследуются обстоятельства сентября - октября 2010, когда Янукович незаконно увеличил объем властных полномочий, как президента Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора, передает RegioNews.

В частности, эти властные полномочия относились к полномочиям законодательной и исполнительной власти. Вследствие возвращения неконституционным способом действия Конституции Украины от 28 июня 1996 года, в которую Законом Украины "О внесении изменений в Конституцию Украины" от 8 декабря 2004 года №2222-IV были внесены изменения.

Указанное решение суда дает право стороне обвинения начать отношении Януковича процедуру экстрадиции". - говорится в сообщении.

Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia).

Защита экс-президента планирует обжаловать это решение, потому что, по ихнему мнению, дело основывается "на сфабрикованных прокуратурой материалах и является незаконным".

Также защита Януковича все обвинения отвергает и говорит, что власть узурпировал не он, а президент Петр Порошенко, при котором прокуратура сфальсифицировала это дело против него.

Напомним, Янукович сбежал в Россию в 2014 году и до сих пор находится там.