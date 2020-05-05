Офис генпрокурора планирует начать новую процедуру экстрадиции Януковича
Решение суда о заочном взятии под стражу бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу об узурпации власти позволяет начать процедуру его эстрадиции. В уголовном производстве расследуются обстоятельства сентября - октября 2010, когда Янукович незаконно увеличил объем властных полномочий, как президента Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора, передает RegioNews.
В частности, эти властные полномочия относились к полномочиям законодательной и исполнительной власти. Вследствие возвращения неконституционным способом действия Конституции Украины от 28 июня 1996 года, в которую Законом Украины "О внесении изменений в Конституцию Украины" от 8 декабря 2004 года №2222-IV были внесены изменения.
Указанное решение суда дает право стороне обвинения начать отношении Януковича процедуру экстрадиции". - говорится в сообщении.
Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia).
Защита экс-президента планирует обжаловать это решение, потому что, по ихнему мнению, дело основывается "на сфабрикованных прокуратурой материалах и является незаконным".
Также защита Януковича все обвинения отвергает и говорит, что власть узурпировал не он, а президент Петр Порошенко, при котором прокуратура сфальсифицировала это дело против него.
Напомним, Янукович сбежал в Россию в 2014 году и до сих пор находится там.
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