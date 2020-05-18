Мэр Тернополя требует у местной экоактивистки 100 тысяч компенсации за моральный ущерб

Сергей Надал судится с экоактивисткой Юлией Мамчак после публикации поста об уничтожении зеленых насаждений в Тернополе

Сергей Надал судится с экоактивисткой Юлией Мамчак после публикации поста об уничтожении зеленых насаждений в Тернополе

В сто тысяч гривен оценил Сергей Надал свои моральные убытки после публикации в соцсети поста об уничтожении деревьев в городе

О моральной компенсации в размере 100 тысяч гривен говорится в судебном иске, который подал городской голова за якобы оскорбительный пост активистки в Facebook, который позже стал основой для материала местного издания "Номер 1".

Об этом написал председатель ОО "Экоальянс" Александр Филь, сообщает RegioNews.

100 тыс. для спокойствия совести. Городской председатель Тернополя Сергей Надал подал иск "об оскорблении чести и достоинства” против... Опубликовано Alexandr Fil Неділя, 17 мая 2020 г.

Юлия обнародовала информацию о результатах деятельности городской власти относительно захвата зеленых территорий строителями и уничтожения зеленых насаждений в городе.

Активистка рассказала, что подсчитала, сколько недополучил бюджет в результате бесплатной раздачи земельных участков "нужным" людям, включив также подсчеты относительно парка, который планируют строить на пересечении улиц Киевской и Тарановского.

После публикации этого поста в facebook, который стал основой для материала в местном издании "Номер 1", мэр Сергей Надал подал на нее в суд.

Подробности данного дела Юлия Мамчак предоставила на своей странице в Facebook .

В начале 2020 г. пока мэр. Тернополя Надал С.В. подал иск "Об оскорблении чести и достоинства" против меня и Еженедельника... Опубликовано Yulya Mamchak Четвер, 14 мая 2020 г.

Активистка пояснила, что рассмотрение началось после того, как она опубликовала подсчеты о том, что за две каденции городской глава якобы нанес городу ущерб в размере 220 миллионов долларов.

По ее словам, сторона заявителя в суде обжаловала каждый из семи пунктов посту.

Более того, Сергей Надал требует компенсацию в размере 100 тысяч гривен, но откуда взялась такая сумма активистка до сих пор не знает.

Юлия Мамчак написала, что моральная компенсация выплачивается в том случае, если человек понес значительного морального ущерба или с'появилась угроза его работоспособности. В мэрии отказались объяснять, с какими расчетами определялась сумма моральной компенсации.

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