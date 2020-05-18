Местные выборы: "Слуга народа" в конце мая назовет кандидатов в мэры
"Слуга народа" планирует объявить имена кандидатов в мэры городов от партии до конца мая.
Об этом рассказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала ZIK, передает RegioNews.
По его словам, у партии есть представление, кого рекомендовать на выдвижение городскими головами на местных выборах
Мы над этим работаем, но мы никого не объявляем, пока мы не сделаем необходимые замеры. Есть города, где достаточно прочные рейтинги в текущих мэров. "Ноунейм" условный не может с ними соревноваться априори", - сказал он.
Арахамия добавил, что в таких случаях будут выдвигать людей с рейтингом. Он также отметил, что "Слуга народа" будет привлекать бизнес к финансированию рекламной кампании партии во время предвыборной кампании.
Арахамия уверяет, что финансовое состояние кандидатов не будут критерием, и это будут первые выборы, которые можно будет сделать таким путем.
Придется, как всегда, искать баланс, условно в списке учитель, у которого нет денег на выборы, и в списке бизнесмен, у которого есть деньги, надо найти нормального бизнесмена и сказать, ты должен профинансировать себя и вот этого парня учителя, условно должно работать так", - сказал он.
Напомним, представители партии "Слуга народа” будут баллотироваться в каждом городе во время местных выборов.
Центральная избирательная комиссия позволила голосовать на местных выборах по месту фактического проживания граждан.
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