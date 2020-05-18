15:03  18 мая
Райгосадминистрации Киева получили новых руководителей
10:11  18 мая
Коронавирус в Украине: за сутки - 325 новых случаев
18:21  18 мая
Местные выборы: ЦИК разрешила голосовать не по месту прописки
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
18 мая 2020, 21:08 12

Местные выборы: "Слуга народа" в конце мая назовет кандидатов в мэры

Читайте також
українською мовою
18 мая 2020, 21:08 12
Читайте також українською мовою
Партия будет привлекать бизнес к финансированию избирательной кампании
Фото: скриншот видео
Партия будет привлекать бизнес к финансированию избирательной кампании

"Слуга народа" планирует объявить имена кандидатов в мэры городов от партии до конца мая.

Об этом рассказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала ZIK, передает RegioNews.

По его словам, у партии есть представление, кого рекомендовать на выдвижение городскими головами на местных выборах

Мы над этим работаем, но мы никого не объявляем, пока мы не сделаем необходимые замеры. Есть города, где достаточно прочные рейтинги в текущих мэров. "Ноунейм" условный не может с ними соревноваться априори", - сказал он.

Арахамия добавил, что в таких случаях будут выдвигать людей с рейтингом. Он также отметил, что "Слуга народа" будет привлекать бизнес к финансированию рекламной кампании партии во время предвыборной кампании.

Арахамия уверяет, что финансовое состояние кандидатов не будут критерием, и это будут первые выборы, которые можно будет сделать таким путем.

Придется, как всегда, искать баланс, условно в списке учитель, у которого нет денег на выборы, и в списке бизнесмен, у которого есть деньги, надо найти нормального бизнесмена и сказать, ты должен профинансировать себя и вот этого парня учителя, условно должно работать так", - сказал он.

Напомним, представители партии "Слуга народа” будут баллотироваться в каждом городе во время местных выборов.

Центральная избирательная комиссия позволила голосовать на местных выборах по месту фактического проживания граждан.


Давид Арахамия Слуга народа мэр Местные выборы Кандидат
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Сумской апелляционный суд назначил к рассмотрению дело о защите чести нардепа Молотка
18 мая 2020, 14:28
Мэр Тернополя требует у местной экоактивистки 100 тысяч компенсации за моральный ущерб
18 мая 2020, 13:53
Кличко подтвердил слухи о создании "партии мэров"
18 мая 2020, 09:24
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
18 мая 2020, 22:18
Финансовый кризис: за четыре месяца мэр Черновцов получил более полумиллиона
14 мая 2020, 13:26
Олег Ляшко во второй раз стал отцом
17 мая 2020, 13:19
В ЦИК насчитали себе зарплаты до 300 тысяч гривен, - нардеп
15 мая 2020, 17:13
На Закарпатье нардепу от Слуги народа бросили "коктейль Молотова"
15 мая 2020, 11:30
Центр общественного здоровья признал негодными отечественные тесты на коронавирус
13 мая 2020, 13:47
Последние Популярные
Павел Федосенко
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Все блоги »
Зачем и против кого Вадим Столар запускает телеканал
18 мая 2020, 13:00
Принудительный COVIDотпуск: как "чувствует" себя рынок труда на Волыни
14 мая 2020, 12:00
Все публикации »
Метроном ко дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
18 мая 2020, 12:00
Карантин в Украине: закончить нельзя продлить, – НеПогода
16 мая 2020, 10:48
В Украине запахло выборами и реваншем, – НеПогода
09 мая 2020, 11:00
Все видео »
Каспрук Алексей
Городской голова Черновцов
Садовой Андрей
Городской голова Львова
Сенкевич Александр
Городской голова Николаева
Все досье »